HVALJENO IZDANJE

She Loves Pablo u Vintageu slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin" u ožujku 2026.

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marina Uzelac

She Loves Pablo vraća se na pozornicu pred svojom vjernom publikom u ožujku 2026. i to u prostoru koji smatraju svojim glazbenim domom.

Nakon sjajnog koncerta u zagrebačkom klubu Boogaloo, jedan od najenergičnijih hrvatskih groove rock bendova, She Loves Pablo, vraća se na pozornicu pred svojom vjernom publikom i to u prostoru koji smatraju svojim glazbenim domom. U petak, 6. ožujka 2026., bend će u  Vintage Industrial Baru obilježiti 10. godišnjicu od izlaska hvaljenog albuma „Try Mandarin“.

Publiku očekuje eksplozivna večer nabijena rifovima, sirovom energijom i prepoznatljivim Pablo grooveom. Osim poznatih pjesama s trećeg albuma koje su obilježile karijeru benda, She Loves Pablo priprema i pažljivo odabran presjek svojih najvažnijih i najžešćih materijala – od ranih dana do najnovijih radova. Bit će to jedinstvena prilika da obožavatelji ponovno prožive sve faze kreativnog puta benda koji je svojim zvukom i nastupima osvojio domaću publiku.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu. Organizator koncerta je Dostava zvuka.

