'Tihog Beatlea' je žena ostavila radi slavnog kolege, vjera ga je udaljila od popularnog benda

U kaosu Beatlemanije, dok su John Lennon i Paul McCartney plijenili pozornost kao karizmatični vođe, George Harrison je strpljivo stajao po strani, zasluživši nadimak "tihi Beatle". No, iza te mirne fasade skrivao se glazbeni inovator i čovjek čija je unutarnja borba duboko oblikovala ne samo njegov život, već i zvuk najvećeg benda svih vremena. Njegova priča nije samo priča o slavi, već o potrazi za smislom daleko od svjetala reflektora.

Rođen 25. veljače 1943. u radničkoj obitelji u Liverpoolu, George je odrastao u skromnom domu. Njegova majka Louise bila mu je najveća podrška, prepoznavši da ništa ne čini njezinog sina sretnijim od glazbe. Prvu gitaru dobio je s trinaest godina i opsesivno vježbao. U školskom autobusu upoznao je Paula McCartneyja, godinu dana starijeg kolegu iz Liverpool Institutea s kojim je dijelio strast prema glazbi. Upravo ga je McCartney 1958. preporučio Johnu Lennonu za njihov bend The Quarrymen. Lennon je isprva bio skeptičan, smatrajući petnaestogodišnjeg Harrisona premladim. No, sumnje su nestale nakon što im je George, na gornjem katu jednog autobusa, besprijekorno odsvirao instrumental "Raunchy". Tim činom, postao je dio glazbene povijesti.

Iako je bio ključni dio zvuka Beatlesa, Harrison je godinama bio u kreativnoj sjeni dominantnog autorskog para Lennon-McCartney. Njegove skladateljske pokušaje često su ignorirali ili tretirali s patronizirajućim stavom. Prva pjesma koju je napisao, "Don't Bother Me" (1963.), nastala je dok je bolestan ležao u hotelskoj sobi, kao vježba da vidi može li uopće skladati. Frustracija je rasla kako je njegov talent sazrijevao. Njegova supruga od 1966. do 1977., Pattie Boyd, svjedočila je njegovom nezadovoljstvu.

​- George je Paula doživljavao kao tešku osobu. Tolerirali bi jedan drugoga, ali mislim da Georgeu jednostavno nije odgovarala Paulova osobnost. Bili su zlobni jedni prema drugima. Vratio bi se kući sa snimanja pun bijesa. Bilo je to jako loše stanje - komentirala je u jednom intervjuu.

Prekretnica u njegovom životu dogodila se 1965. na snimanju filma "Help!", gdje se prvi put susreo sa sitarom. Taj egzotični zvuk odveo ga je na putovanje koje će ga definirati. Upoznao je maestra indijske glazbe Ravija Shankara, koji mu je postao duhovni mentor i prijatelj. Harrison je prvi uveo indijsku glazbu u zapadni pop, svirajući sitar na pjesmi "Norwegian Wood", otvarajući vrata onome što će kasnije postati poznato kao "world music". Njegova duhovna potraga kulminirala je 1968. kada je poveo ostale Beatlese u Rishikesh u Indiji na tečaj transcendentalne meditacije kod Maharishija Mahesha Yogija. Dok su se ostali brzo ohladili, Harrison je postao posvećeni sljedbenik hinduizma. To ga je udaljilo od benda, čije su mu interne svađe postajale sve besmislenije. U siječnju 1969., tijekom napetog snimanja projekta "Let It Be", Harrison je nakratko napustio Beatlese, rekavši im:

​- Odlazim. Sad. Možete me zamijeniti. Objavite oglas. Vidimo se po klubovima.

Vratio se, ali kraj je bio neizbježan. U tom razdoblju ipak je stvorio neke od najljepših pjesama benda: "While My Guitar Gently Weeps", "Something" i "Here Comes the Sun", konačno dobivši priznanje koje je zaslužio.

Njegov privatni život bio je jednako turbulentan. Brak s manekenkom Pattie Boyd, koju je upoznao na snimanju filma "A Hard Day's Night", završio je 1977. kada ga je ostavila zbog kolege i prijatelja, Erica Claptona. Unatoč svemu, Harrison i Clapton ostali su bliski do kraja života, a George je čak prisustvovao njihovom vjenčanju. Sreću je pronašao s Olivijom Arias, zaposlenicom njegove diskografske kuće Dark Horse Records, s kojom se vjenčao 1978. i dobio sina Dhanija. Kupio je golemo viktorijansko imanje Friar Park, gdje je pronašao svoj mir. Postao je strastveni vrtlar, a vrt mu je služio kao bijeg od svijeta.

​- Ponekad se osjećam kao da sam na pogrešnom planetu, i sjajno je kad sam u svom vrtu, ali čim izađem kroz vrata, mislim: ‘Što ja, dovraga, radim ovdje?’ - priznao je.

Mir u Friar Parku brutalno je prekinut 30. prosinca 1999. godine, kada je psihički bolesnik provalio u kuću i napao ga nožem, zadavši mu više od četrdeset ubodnih rana. Život mu je spasila supruga Olivia, koja je napadača onesposobila udarcima žaračem i svjetiljkom. Iako se fizički oporavio, napad je ostavio dubok trag. Ubrzo nakon toga, vratio mu se rak grla, koji se proširio na pluća i mozak. George Harrison preminuo je 29. studenog 2001. u Los Angelesu, u 58. godini. Umro je u kući čiji je vlasnik Paul McCartney. Njegova posljednja poruka svijetu bila je: "Sve ostalo može čekati, ali potraga za Bogom ne može čekati, i volite jedni druge." U skladu s njegovim željama i hinduističkom tradicijom, pepeo mu je prosut u rijeke Ganges i Yamunu u Indiji.

