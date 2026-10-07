She Loves Pablo predstavlja album 'Twenty (Live)' snimljen na proslavi 20 godina benda

Dvadeset godina glasnih gitara, moćnih riffova, stotina koncerata i odrastanja uz domaću alternativnu scenu She Loves Pablo zaokružuju novim izdanjem. Zagrebački groove rock bend objavio je „Twenty (Live)“, live album snimljen 26. travnja prošle godine u klubu Boogaloo, na velikom slavljeničkom koncertu kojim su obilježili dva desetljeća postojanja benda.

Koncert u Boogaloou bio je mnogo više od još jedne stanice u njihovoj koncertnoj biografiji. She Loves Pablo tada su pred zagrebačkom publikom slavili 20. rođendan, ali i uživo predstavili svoj peti studijski album „She Loves Pablo“. Sada se energija te večeri seli na album „Twenty (Live)“, koncertni dokument jedne od važnijih priča domaće alternativne rock scene. Prvi uvid u izdanje stigao je još početkom ove godine live verzijom pjesme „Pretty Company, Big Inconvenience“, snimljenom upravo u Boogaloou. Singl je pokazao ono po čemu je She Loves Pablo tijekom godina postao posebno prepoznatljiv, jaku koncertnu energiju, snažan groove i masivne gitare koje u live izdanju dobivaju dodatnu težinu.

U dva desetljeća kroz She Loves Pablo prošlo je nekoliko glazbenika, a na slavljeničkom koncertu u Boogaloou, koji je zabilježen na albumu „Twenty (Live)“, svirali su Domagoj Šimek na vokalu i gitari, Dimitrije Đokić na gitari i vokalu, Arijan Škapur na bas-gitari i vokalu te Leonard Klaić na bubnjevima. U aktualnoj postavi benda za bubnjevima je Antonio Hlupić.

Za zvuk na koncertu i snimanje materijala zaslužan je Filip Pacak, dok produkciju, miks i mastering albuma „Twenty (Live)“ potpisuje Leonard Klaić. Fotografiju potpisuje Marina Uzelac, video Hrvoje Baudoin, a za vizualno oblikovanje naslovnice zaslužan je Marko Nemec.

Album „Twenty (Live)“ ujedno je odlična uvertira u nastavak koncertne godine za She Loves Pablo. Nakon što su atmosferu velikog slavlja u Boogaloou pretočili u live izdanje, bend će se pred zagrebačku publiku vratiti 18. prosinca, kada priprema veliko koncertno okupljanje u Vintage Industrial Baru. Večer će dodatno pojačati mađarski Lazarvs i domaći From Another Mother.

Album „Twenty (Live)“ izdanje je Dostave zvuka i dostupan je na svim streaming servisima. Ulaznice za koncert 18. prosinca u Vintage Industrial Baru dostupne su u Dirty Old Shopu te online putem sustava Entrio.