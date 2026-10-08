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Antonio Krištofić

VIDEO Domaći pjevač iznenadio je izgledom u novom spotu: 'Htio sam izaći iz zone komfora'

Piše 24sata,
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VIDEO Domaći pjevač iznenadio je izgledom u novom spotu: 'Htio sam izaći iz zone komfora'
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Foto: Ivan Dundek
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Predstavio je novu pjesmu 'Poslije mene', na kojoj je radio s producentom Vladimirom Uzelcem, Jelenom Bučom iz grupe Frajle i Milošem Roganovićem

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Nakon ljeta ispunjenog brojnim nastupima i susretima s publikom diljem Hrvatske, Antonio Krištofić predstavlja novi singl 'Poslije mene'. Peta autorska pjesma u njegovoj dosadašnjoj diskografiji donosi energičan i moderan zvuk, ali i osobniju priču o samopoštovanju, dostojanstvu i snazi da se nakon razočaranja nastavi dalje.

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Na pjesmi je radio nekoliko mjeseci s producentom Vladimirom Uzelcem, Jelenom Bučom iz grupe Frajle i Milošem Roganovićem.

- Osjećam da je ‘Poslije mene’ savršen nastavak svega što sam do sada glazbeno gradio. Iza mene je izrazito intenzivno i ispunjeno ljeto s velikim brojem nastupa pa sam odlučio da odmah po završetku te lude turneje publici predstavim novi glazbeni projekt - rekao je Antonio.

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Iako pjesma osvaja na prvo slušanje energijom i pamtljivim refrenom, u njezinoj je pozadini vrlo osobna poruka.

- 'Poslije mene' možda je i jedna od pjesama koja me dosad najbolje opisuje - moj karakter, moj stav, ali i neke situacije kroz koje sam i sam prošao. Volio bih da je ljudi dožive i kao poruku da se zbog nikoga ne ponižavaju i ne gube sebe. Kada te netko povrijedi, treba znati dignuti glavu, sačuvati dostojanstvo i nastaviti dalje - istaknuo je.

Foto: Ivan Dundek

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