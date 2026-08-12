Sheen u dokumentarcu istražuje kemijsko onečišćenje: 'Našli su mi otrovne kemikalije u krvi...'

Velški glumac, Michael Sheen (57), u novoj dvodijelnoj seriji 'Buried with Michael Sheen' istražuje kemijsko onečišćenje diljem Walesa. Dokumentarac počinje njegovim susretom s poljoprivrednim savjetnikom i zviždačem, Douglasom Gowanom, koji tvrdi da su ljudi u Walesu desetljećima bili izloženi otrovnim kemikalijama u okolišu te da su tisuće tona kemikalija poznatih kao poliklorirani bifenili (PCB) odlagane na različitim lokacijama diljem Walesa i sjeverozapadne Engleske. PCB-i su se šezdesetih godina smatrali 'čudesnim kemikalijama', no danas se klasificiraju kao kancerogeni prve vrste i zabranjeni su u cijelom svijetu. U dokumentarcu Sheen otkriva da stanovnici koji žive u blizini odlagališta imaju neuobičajeno visoke razine PCB-a u krvi, dok su mnogima dijagnosticirani i rijetki oblici raka.

U novom intervjuu za The Daily Telegraph, glumac objašnjava da je pristao na testiranje kako bi služio kao kontrolni ispitanik, odnosno osoba koja nije živjela u neposrednoj blizini kontaminiranih lokacija. Međutim, test je pokazao da i on ima te kemikalije u krvi.

- Nisam baš očekivao koliko će me to šokirati. Mislio sam: ‘Naravno da ću se testirati jer ionako ništa neće pronaći.’ A onda, kada dobijete rezultate, shvatite da ne postoji sigurna razina i da ih svi imamo u sebi - rekao je glumac

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Sheen, koji se aktivno bavi zaštitom okoliša, počeo je istraživati 'vječne kemikalije' nakon što je na internetu naišao na Gowanovo istraživanje o kamenolomu Brofiscin u južnom Walesu. Glumac iz filma 'Underworld' također je opisao kako se osjećao nakon što je tijekom snimanja posjetio kamenolom.

- Bio je trenutak nakon što smo bili u Brofiscinu, kada sam bio na terenu, a tada nisam nosio gumene čizme. Nosio sam svoje cipele i sjećam se da sam se vraćao u automobil, zaustavio se na benzinskoj postaji po gorivo, skinuo cipele i oprao ih crijevom na benzinskoj jer sam postao toliko paranoičan da bih mogao to donijeti kući - objasnio je.

Velška agencija za zaštitu okoliša, Natural Resources Wales, rekla je BBC-ju da je ranije istraživala curenje PCB-a u kamenolomu Brofiscin, ali kako su zaključili da ono nije predstavljalo dovoljno velik rizik da bi bilo potrebno poduzeti daljnje mjere. Sheen se nada da će dokumentarac dovesti do toga da ljudi koji su odgovorni za odlaganje tih kemikalija budu prisiljeni preuzeti odgovornost.

- Mislim da je važno reći da je najveća nepravda u svemu ovome to što su ljudi koji su odgovorni uspjeli izbjeći odgovornost - rekao je.

Glumac često ukazuje na ekološke i društvene nepravde pa je tako prošle godine platio milijun funti dugova svojih sugrađana u svom rodnom gradu Port Talbotu. To je bio dio dvogodišnjeg projekta kojim je želio ukazati na probleme postojećeg kreditnog sustava, a sve je prikazano u njegovom dokumentarcu 'Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway'.

Sheen je imao vrlo aktivnu 2026. godinu. Nedavno je sudjelovao u drugoj sezoni emisije 'Celebrity Traitors', koja bi se trebala emitirati kasnije ove godine. U rujnu će također debitirati kao novi voditelj BBC-jeva kviza 'House of Games'.