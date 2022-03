Britanski glumac Benedict Cumberbatch (45) u ponedjeljak je dobio svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, odavši tom prigodom počast svojoj sestri Tracy Peacock, koja je prošle godine umrla od raka te je skrenuo pozornost javnosti na krizu u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zvijezdu Netflixova filma 'Moć psa' u srcu Tinseltowna su na ceremoniji dočekali šef Marvelova studija, Kevin Feige i JJ Abrams, televizijski producent, scenarist, redatelj, glumac i skladatelj, najpoznatiji po radu u žanrovima akcije, drame i znanstvene fantastike. Cumberbatch, koji igra glavnu ulogu u Marvelovu novom filmu 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', kazao je da mu je iznimna čast što je dobio zvijezdu na Stazi slavnih.

"Britanac sam pa dio mene ovo smatra nevjerojatno bolnim, no drugi dio mene prilično uživa u velikom utjecaju ukazane mi časti na moj ego", rekao je okupljenim obožavateljima.

U govoru koji je održao pozvao je na hitno djelovanje kada su posrijedi klimatske promjene te je podsjetio na bolni gubitak svih osoba koje su umrle od posljedica covida-19. Spomenuo je i svoju sestru Tracy Peacock, koja je prošle godine umrla od raka.

Cumberbatch je iskoristio priliku da osudi ruski napad na Ukrajinu, pozvao na zajedničko djelovanje da bi se zaustavilo daljnje rusko vojno napredovanje.

"Ne možemo više stajati po strani. Nije vrijeme ni za škrtost ni za lijenost kada govorimo o uključivanju u aktivnosti. Moramo djelovati. Podržite organizacije za ljudska prava... pritisnite svoje političare, svoju banku, svoje industrije da pomognu na svaki način", poručio je glumac.

Svjetsku slavu Cumberbatch je stekao u BBC-jevoj seriji 'Sherlock', a ove je godine nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glumca za ulogu Phila Burbanka u filmu redateljice Jane Campion 'Moć psa'. U istoj su kategoriji uz njega nominirani Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith i Denzel Washington. Svečanost 94. dodjele nagrada Oscar zakazana je za 27. ožujka.