Shia LaBeouf ponovno uhićen

Glumac Shia LaBeouf ponovno je uhićen u New Orleans u subotu, 28. veljače, zbog dodatne prekršajne optužbe za jednostavni napad. Kako piše People, nova optužba povezana je s njegovim ranijim uhićenjem od 17. veljače, koje se dogodilo tijekom proslave Mardi Grasa.

LaBeouf (39) predao se policiji uoči ročišta za jamčevinu te je, nakon što je uplatio jamčevinu u iznosu od 5.000 dolara, pušten iz policijskog pritvora.

Tijekom prvotnog uhićenja 17. veljače, glumac je priveden zbog dvije prekršajne točke nasilnog ponašanja nakon navodnog sukoba u lokalu Royal Street Inn & R Bar. U policijskom izvješću navodi se da je jedan od podnositelja prijave udaren “zatvorenom šakom u lice, pri čemu mu je nos vjerojatno iščašen”, te da je navodno sam “vratio nos na mjesto”.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U izvješću se također tvrdi da je LaBeouf više puta koristio homofobnu uvredu. Kao uvjet puštanja na slobodu, sud mu je naložio uključivanje u program liječenja od ovisnosti, redovita testiranja na droge te uplatu jamčevine od 100.000 dolara.

U nedavnom intervjuu za Channel 5 with Andrew Callaghan, objavljenom na YouTubeu i snimljenom prije najnovijeg uhićenja, LaBeouf je priznao da ne opravdava svoje ponašanje koje je dovelo do incidenta 17. veljače, ali je izrazio sumnju da je rehabilitacija pravo rješenje za njega.

„Moje ponašanje bilo je sranje. Moram se s tim suočiti“, rekao je glumac. „Znači li to da moram opet na rehabilitaciju? Jednostavno nisam za to. Ne mislim da su tamo moji odgovori. Stvarno ne mislim. Da doista vjerujem u to, otišao bih“, dodao je.