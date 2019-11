Shrvana Regica: On je zaslužio sve najbolje i u drugom svijetu

Na komemorativnom skupu za glumca Martina Sagnera, u dvorani Tribine Grada Zagreba na Kaptolu, okupilo se tridesetak bliskih prijatelja i članova obitelji. Na početku komemoracije govor je imala potpredsjednica društva dramskih umjetnika.

- Hvala ti, Martine, što si nam život učinio zanimljivijim. Nebo nam je oduzelo Martina, koji je za života uzeo status legende, a legenda će i ostati - rekla je.

Operna pjevačica Sandra Bagarić (45) prisjetila se početaka s legendarnim glumcem.

- Imala sam sreće da sam s Martinom 1996. godine igrala ‘Šišmiša’. Tad sam bila mlada umjetnica, a on me je uvijek bodrio. To je čovjek od kojeg sam puno naučila. Neka mu je laka zemlja - rekla nam je Sandra.

Suze nije mogla suspregnuti ni glumica Smiljka Bencet-Jagarić (85), poznatija kao Regica, koja je sa Sagnerom glumila u kultnim TV serijama 'Gruntovčani' i 'Mejaši'.

- Proživjeli smo puno toga. Ne mislim samo na snimanje serija. Imali smo još puno zajedničkih projekata. Sjećam se predstave ‘Gruntovec je moj dom’. Zajedno smo je odigrali 197 puta. Često razmišljam kako mi je žao što nismo stigli do okruglih 200. Znate, to je bilo ratno vrijeme. Putovali smo zajedno. Po manjim mjestima. Po većim mjestima. Jednostavno smo se dobro slagali - rekla je u suzama Smiljka.

- Pa taj čovjek je bio jedan od najduhovitijih ljudi. I kad nam je bilo najteže, on nas je nasmijavao. Velik glumac. Imao je sreću što je dobio unučad. Imao je sreću što je umro u sretnoj i dobroj obitelji. Imao je sreću što je umro u kućnom ambijentu. Nije se puno mučio. Zaslužio je sve najbolje u ovom i drugom svijetu - dodala je.

Podsjetimo, Dudek je preminuo prošli utorak u 88. godini, nakon što je bolovao nekoliko tjedana.

- Preminuo je doma, svi smo neutješni - rekla nam je tad njegova uplakana supruga Zorica Bajgot-Sagner.

