SAVRŠENO VRIJEME

Siječanj bez pritiska: Evo kako započeti novu godinu uz kulturu

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)

Dovoljno je da znači malo više znatiželje. Malo manje skrolanja, a malo više gledanja s namjerom. Jer kultura nije nešto što se događa samo u kazalištima i galerijama, ona se događa i na kauču

Nova godina uvijek počne isto: vatrometom, popisima odluka i tihim obećanjem da će ovaj put biti drukčije. A onda, već prvog tjedna siječnja, shvatimo da se svijet nije resetirao, nego se samo promijenio kalendar. I to je u redu. Jer promjene rijetko dolaze naglo, uz odbrojavanje i konfete. Najčešće se ušuljaju tiho, dok navečer tražimo nešto “samo za pogledati”.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Televizija i streaming ovih su godina postali neka vrsta kulturnog dnevnika. Ne onog službenog nego intimnog. Serije koje bindžamo, filmovi koje odgađamo za pravi trenutak i emisije koje gledamo usput govore više o nama nego što bismo priznali. U novoj godini možda nećemo pročitati sve knjige koje smo planirali, ali ćemo sigurno pogledati barem jednu priču koja će nam ostati u glavi dulje od novogodišnje rezolucije. Ponekad je upravo ta jedna priča dovoljna da promijeni perspektivu. Zato je siječanj savršeno vrijeme za male kulturne odluke. Ne one velike i teške nego jednostavne. Dati priliku domaćoj seriji, pogledati dokumentarac o temi o kojoj inače ne razmišljamo ili se vratiti filmu koji smo propustili jer nije bilo vremena. Vrijeme, znamo, nikad neće doći samo od sebe. Ali večer hoće. A s njom i prilika da usporimo barem na sat vremena.

Phone calendar. Planning your day concept. Woman using mobile.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nova godina ne mora značiti novo ja. Dovoljno je da znači malo više znatiželje. Malo manje skrolanja, a malo više gledanja s namjerom. Jer kultura nije nešto što se događa samo u kazalištima i galerijama, ona se događa i na kauču, uz čaj, dekicu i dobru priču. Upravo u tim tihim trenucima često se kriju najiskreniji doživljaji.

Ako već moramo imati kompas za godinu pred nama, neka to bude daljinski upravljač. Ne zato da bismo pobjegli od stvarnosti nego da bismo je barem povremeno razumjeli iz druge perspektive. Sretna nova godina i dobar program.

OSTALO

