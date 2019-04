Silno patim što nisam postala majka. Željela sam imati sina...

Nije moja krivnja što nisam rodila dijete. Barem 40 godina željela sam sina. Nije se dogodilo, rekla je Raffaella Carra (75). Ikona talijanske televizije i showbizza otkrila je da silno pati jer nikad nije okusila majčinstvo. Život je podredila poslu i proslavila se u svijetu. Nikad se nije udavala. U vezi s redateljem Giannijem Boncompagnijem bila je 11 godina. Nakon prekida bila je s koreografom Sergiom Japinom. Ta je veza također propala zbog njezine fascinacije poslom.

Foto: RICH/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

– Danas mi je žao što sam bila toliko ambiciozna. No roditeljstvo se može doživjeti na mnogo načina. Imam dvoje nećaka, Federicu i Mattea. Djeca su to mog brata Renza koji nažalost više nije s nama. Umro je u 56. godini. Bliska sam s njegovom djecom i sretna sam. Ne žive u Rimu, ali znaju da se mogu osloniti na mene. Volim ih. Kad ne radim, s njima sam, često me posjećuju. Smatram ih svojom djecom i sretna sam – priča Raffaella.

Foto: RICH/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Nagađalo se da je imala otpor prema braku zbog razvoda njezinih roditelja. Raffaella je, naime, odrasla bez oca. Bio je bogati playboy, pa ga je njezina majka ostavila kad je Raffaella imala samo dvije godine.

– Danas puno raspravljaju trebaju li homoseksualci usvojiti djecu. Tad se upitam 'S kime sam ja odrasla?' S dvije žene, majkom i bakom. Neka djeca nemaju loše odrastanje čak i ako imaju dva oca ili dvije majke. Ja sam ih imala – rekla je Carra.

Foto: Promo

Voditeljica, pjevačica, plesačica proglašena je gay ikonom u Italiji. Neke od njezinih pjesama bile su hit demonstracija za prava LGBT svijeta, a 2017. godine u Madridu, tijekom Gay Pridea, Raffaella je izabrana za Svjetsku ikonu homoseksualnog svijeta. O njoj su nekad sanjali svi muškarci svijeta. Roberto Benigni ju je doslovno zaskočio na sceni, a Frank Sinatra htio ženiti. Upoznali su se na snimanju filma 'Ekspres pukovnika Ryana'.

– Upoznali smo se na postaji Tiburtina. Želio se ženiti, darovao mi je i ogrlicu koju sam izgubila. Nisam se htjela udavati pa je oženio moju tadašnju susjedu Miju Farrow – rekla je Raffaella.

Foto: RICH/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Raffaella je rođena u Bologni kao Raffaella Maria Roberta Pelloni. U Rimu, gdje i danas živi, studirala je na Nacionalnoj akademiji za ples i u eksperimentalnom centru kinematografije. Umjetničko ime dao joj je redatelj Dante Guardamagna, povezujući pravo ime Raffaella s prezimenom slikara Carla Carràa. “Milleluci”, “Pronto Raffaella”, “Carramba che sorpresa”, tek su neke emisije ove 'èeliène signore' talijanske zabavne scene.