Silvija iz 'Života na vagi': 'Više je pelena promijenio Mislav'

Priča Silvije i Mislava Vlašića osvojila je srca gledatelja tijekom sedme sezone showa "Život na vagi", a sretni par u lipnju je dobio kćer. Na društvenim mrežama tad su objavili sretnu vijest i prvu obiteljsku fotografiju. Djevojčicu su nazvali Antonela.

Gotovo dva mjeseca kasnije hvataju ritam nove obiteljske rutine te upoznaju sve čari i izazove roditeljstva. Prisjetili su se kakav je osjećaj bio uzeti dijete prvi put u naručje.

- Kad smo ju prvi put uzeli u naručje, postali smo svjesni da smo roditelji i taj je trenutak bio neopisiv. Normalno, meni su odmah potekle suze radosnice, a Mislav je napokon dočekao da se i on može brinuti za nju - rekli su za net.hr.

Otkad je Antonela stigla, svoj svakodnevni raspored prilagođavaju njezinim potrebama.

Foto: RTL

- Uglavnom, ako ona ujutro spava, mi obavimo doručak pa odemo na kavu ili u šetnju. Ako i dalje spava, nešto obavimo po stanu, s obzirom na to da se još smještamo nakon renovacije stana, a ako je budna, družimo se s njom. Ako je nahranjena, onda ja nešto pripremim za ručak, ali veliku većinu vremena Mislav je pripremao ručak. Popodne se odmaramo ili odemo posjetiti bake i djeda. Navečer kupanje i uspavljivanje. Još nema konkretan ritam spavanja, ali uskoro krećemo s tim - otkrila je Silvija.

Oboje su se, kažu, dobro snašli u novim ulogama.

- Smireni smo i nejasnoće o Antoneli rješavamo u hodu i zajedno. Mislav je mislio da ću ja biti preopuštena s Antonelom, ali kao i svaka druga mama briga je došla sama, a ja sam mislila da će Mislav biti nervozan i u brizi mnogo više, ali je skroz opušten - rekla je Silvija.

Kako vrijeme prolazi, Silvija i Mislav sve više primjećuju i na koga njihova kći nalikuje. Većina ljudi koji je upoznaju kažu da liči na oca.

- Većinom kad je ljudi vide, kažu da sliči tati, ali Mislavova mama kaže da je pokupila sve najbolje od oboje. Mislav kaže da ima moj nos i moje oči, a po našim fotografijama iz djetinjstva više sliči Mislavu. A za karakter ćemo još vidjeti - otkrila je Silvija.

Foto: Instagram

U prvim tjednima roditeljstva već su se podijelile i neke svakodnevne obaveze.

- Zasad je Mislav promijenio više pelena, a ja sam češće ustajala usred noći. Ipak, sva je hrana kod mene - našalila se Silvija.

Podsjetimo, priča Silvije i Mislava počela je tijekom sedme sezone showa “Život na vagi”. Dok su se zajedno borili s teškim treninzima i izazovima, među njima se rodila ljubav. Nakon završetka showa, njihova je veza nastavila jačati daleko od očiju javnosti. Svoju su ljubav okrunili brakom na intimnoj ceremoniji u rujnu prošle godine, okruženi obitelji i prijateljima.