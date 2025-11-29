Obavijesti

Show

Komentari 8
I MAJI SE 'SVIĐA'

Šime Elez ima svoj hot dog na Adventu: Najukusniji je i najveći

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šime Elez ima svoj hot dog na Adventu: Najukusniji je i najveći
Foto: Instagram

Čini se kako bivšem Gospodinu savršenom cvatu ruže na svim poljima. Otkrio je kako na jednoj adventskoj kućici u Varaždinu možete pojesti hot dog s njegovim potpisom

Bivši Gospodin savršeni Šime Elez ponosno je objavio kako se na Adventu u Varaždinu može pojesti hot dog s njegovim potpisom - Sssavršeni by Šime.

- Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hotdog na varaždinskom adventu - napisao je Šime pa dodao: 'Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije'.

Objavio je i fotografije s Adventa, ali i fotke slasnog hot doga. To se svidjelo i Maji Šuput, koja je odmah Šimi 'bacila' lajk. Inače njihov je odnos pjevačica sinoć komentirala u InMagazinu.

NAŠALILA SE Maja Šuput o Šimi: Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan smo partneri, pa smo u krizi...
Maja Šuput o Šimi: Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan smo partneri, pa smo u krizi...

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je tada.

Foto: Instagram/Maja Šuput

S obzirom na to da sada čak i hot dog nosi njegov potpis, čini se kako Šimi doista cvate i na poslovnom planu. Inače, on je u listopadu otkrio kako je otvorio obrt, koji se zove 'Na prvu'.

Pozirali zagrljeni FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju
FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

- Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, i jutros ispostavio prvu fakturu.. Sve to, a tek je utorak.. A di je tek sve ostalo. Život je dobar - napisao je u listopadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!

Bivša natjecateljica pohvalila se nevjerojatnom transformacijom koju je postigla zahvaljujući vlastitoj upornosti i zdravijem načinu života. 'Nova ja', poručila je dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA

FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Marko Perković Thompson godinama ulaže u nekretnine, a neke je već i prodao. Sinoć je u Provjerenom objavljeno kako u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta. Evo što ima u vlasništvu i čega se 'riješio'
FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...
VITKA LINIJA

FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...

Slavna holivudska glumica Jessica Alba dugi niz godina slovi za jednu od najljepših žena. To je opet potvrdila svojim novim fotografijama koje je snimila za Dan nezavisnosti. A na jednoj od njih uživa sa svojim dečkom Dannyjem Ramirezom na plaži...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025