Šime Elez ima svoj hot dog na Adventu: Najukusniji je i najveći

Bivši Gospodin savršeni Šime Elez ponosno je objavio kako se na Adventu u Varaždinu može pojesti hot dog s njegovim potpisom - Sssavršeni by Šime.

- Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hotdog na varaždinskom adventu - napisao je Šime pa dodao: 'Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije'.

Objavio je i fotografije s Adventa, ali i fotke slasnog hot doga. To se svidjelo i Maji Šuput, koja je odmah Šimi 'bacila' lajk. Inače njihov je odnos pjevačica sinoć komentirala u InMagazinu.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je tada.

Foto: Instagram/Maja Šuput

S obzirom na to da sada čak i hot dog nosi njegov potpis, čini se kako Šimi doista cvate i na poslovnom planu. Inače, on je u listopadu otkrio kako je otvorio obrt, koji se zove 'Na prvu'.

- Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, i jutros ispostavio prvu fakturu.. Sve to, a tek je utorak.. A di je tek sve ostalo. Život je dobar - napisao je u listopadu.