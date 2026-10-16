Bivši 'Gospodin Savršeni' pokazao je kako izgledaju najstariji članovi njegove obitelji, te kolika ljubav vlada među njima
Šime Elez objavio je dirljivu fotografiju svojih najmilijih
Šime Elez na svom je Instagram profilu na story stavio obiteljsku fotografiju svoje obitelji. Naime, pokazao je kako mu izgledaju baka i djed, koji su na slici zagrljeni. A zagrljen je s njima i Šime, vidno sretan zbog najboljeg društva u kojem se nalazi.
Uz fotku je objavio u pjesmu od Šajete, popularni Evergrin, koja pjeva o divnoj ljubavi. Uz natpis 'Baba i dida', Šime je stavio srce.
Inače privatni život bivši 'Gospodin Savršeni' drži za sebe, no ova dirljiva fotka dala je naslutiti u kakvom je Šime odnosu s obitelji.
Šime je odrastao u velikoj obitelji, ima starijeg brata Jakova te dvije mlađe sestre, Luciju i Anu. Upravo je brat Jakov bio jedini član obitelji koji je stao pred televizijske kamere kako bi mu pružio podršku tijekom sudjelovanja u showu, dok su drugi ostali daleko od objektiva.
Za bližnje se ništa nije promijenilo, često smo zajedno, i dalje uživaju u svojoj privatnosti, a eksponiranje prepuštaju meni. Svojom voljom, naravno", rekao je jednom za Story.
No što se njega samo tiče, prihvatio je promjenu nakon showa 'Gospodin Savršeni'.
- Najteže mi se bilo naviknuti na tu prepoznatljivost na ulici. Trebalo mi je dosta vremena da prihvatim da će me svaki put kad izađem iz kuće i odem negdje dobar dio ljudi prepoznati, znati tko sam i tražiti fotografiju - izjavio je za Slobodnu Dalmaciju. Dodao je kako je tek s vremenom prihvatio da anonimnost više nije sastavni dio njegovog života. Za primjer je dao kako se obična šetnja rodnim gradom gotovo uvijek pretvori u fotografiranje s obožavateljima.
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