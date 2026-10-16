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Šime Elez objavio je dirljivu fotografiju svojih najmilijih

Piše Zrinka Medak Radić,
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Šime Elez objavio je dirljivu fotografiju svojih najmilijih
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Foto: instagram
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Bivši 'Gospodin Savršeni' pokazao je kako izgledaju najstariji članovi njegove obitelji, te kolika ljubav vlada među njima

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Šime Elez na svom je Instagram profilu na story stavio obiteljsku fotografiju svoje obitelji. Naime, pokazao je kako mu izgledaju baka i djed, koji su na slici zagrljeni. A zagrljen je s njima i Šime, vidno sretan zbog najboljeg društva u kojem se nalazi. 

Uz fotku je objavio u pjesmu od Šajete, popularni Evergrin, koja pjeva o divnoj ljubavi. Uz natpis 'Baba i dida', Šime je stavio srce.

Foto: instagram

Inače privatni život bivši 'Gospodin Savršeni' drži za sebe, no ova dirljiva fotka dala je naslutiti u kakvom je Šime odnosu s obitelji.

Šime je odrastao u velikoj obitelji, ima starijeg brata Jakova te dvije mlađe sestre, Luciju i Anu. Upravo je brat Jakov bio jedini član obitelji koji je stao pred televizijske kamere kako bi mu pružio podršku tijekom sudjelovanja u showu, dok su drugi ostali daleko od objektiva. 

Za bližnje se ništa nije promijenilo, često smo zajedno, i dalje uživaju u svojoj privatnosti, a eksponiranje prepuštaju meni. Svojom voljom, naravno", rekao je jednom za Story.

Foto: Instagram

No što se njega samo tiče, prihvatio je promjenu nakon showa 'Gospodin Savršeni'.

- Najteže mi se bilo naviknuti na tu prepoznatljivost na ulici. Trebalo mi je dosta vremena da prihvatim da će me svaki put kad izađem iz kuće i odem negdje dobar dio ljudi prepoznati, znati tko sam i tražiti fotografiju - izjavio je za Slobodnu Dalmaciju. Dodao je kako je tek s vremenom prihvatio da anonimnost više nije sastavni dio njegovog života. Za primjer je dao kako se obična šetnja rodnim gradom gotovo uvijek pretvori u fotografiranje s obožavateljima. 

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