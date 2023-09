Simon Cowell pokrenut će novu emisiju? 'Želi pronaći novi One Direction, ushićen je zbog toga'

Simon Cowell (63) spreman je za povratak u format reality TV-a i nagađa se kako će pokrenuti emisiju 'prilično drugačiju od svega što je ranije radio'. Glazbeni mogul navodno traži nove glazbenike slične grupama koje je proslavio kao što su Little Mix, Fifth Harmony i One Direction.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Navodno radi na nečemu novom i osjeća se 'ushićeno zbog izazova' uoči novog izdanja. X Factor je prekinut 2018. nakon 15 sezona, a Simon je prekinuo suradnju s izdavačkom kućom Syco 2022. godine.

Unatoč njegovom odlasku i kasnijem zatvaranju izdavačke kuće, Cowell je još uvijek spreman za ovaj iznenađujući potez unutar glazbene industrije.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- U pripremi je nešto neizbježno, što je vrlo različito od onoga što smo vidjeli prije. Da, to će vjerojatno uključivati ​​sastavljanje nove grupe - rekao je izvor, kako piše Mirror.

U istom se tekstu tvrdi da je Cowell očito i dalje žestoko predan svojoj glazbenoj karijeri. Sve se odvilo nakon njegovog novog pothvata s Universal Music Publishing Group.

Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

- Ne postoji ništa važnije od sjajne pjesme - rekao je Simon nakon pokretanja tvrtke Syco Publishing u nadi da će potpisati ugovore i poticati tekstopisce, radeći s umjetnicima kao što su Lucy Spraggan, James Arthur i Camila Cabello.

Novi poslovni potezi uslijedili su nakon što je Cowell priznao da žali što nije započeo s terapijom 20 godina ranije s obzirom na to da je patio od depresije, a nije tražio pomoć.

- Kad vidim svoje prijatelje, prva stvar o kojoj pričam je kako je terapija imala tako super pozitivan učinak na moj život - istaknuo je ranije.

- Volio bih da sam ovo učinio prije 10 ili 20 godina... kao da mi je teret pao s ramena. Godinama sam patio od depresije... ali to je bilo nešto za što bih pomislio, ‘Pa, to je moja karakterna osobina. Padne mi raspoloženje‘, i tako se s time nosiš - dodao je tada.