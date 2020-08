Simonu Cowellu hitno operirana leđa, pao je s električnog bicikla

<p>Glazbeni mogul i član žirija u američkoj inačici showa 'Supertalent', <strong>Simon Cowell </strong>(60), hitno je prebačen u bolnicu nakon što je imao nesreću. Pao je s bicikla i morao je operirati leđa u subotu navečer. Nesreća se dogodila u Malibuu dok je zvijezda testirala novi električni bicikl u dvorištu kuće, ispričao je dobro upućeni izvor za <a href="https://pagesix.com/2020/08/09/simon-cowell-breaks-back-in-bad-e-bike-crash-sources-say/" target="_blank">američke medije</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stella se borila za ulazak u finale Supertalenta</strong></p><p>- Slomio je kičmu i u subotu poslijepodne mu je zakazana operacija - rekao je izvor. U trenutku kad je pao, s njime su bili i članovi njegove obitelji. </p><p>Cowell je proveo karantenu sa svojom djevojkom<strong> Lauren Silverman </strong>i njihovim sinom <strong>Ericom </strong>(6), kao i dječakom <strong>Adamom</strong> (14) kojeg je Lauren dobila iz prijašnjih veza. </p><p>Cowell se okrenuo biciklizmu jer mu je upravo to pomoglo da izgubi oko 27 kilograma od lani. U karanteni je uživao, to mu je smirilo životni stil i potaknulo ga da jede zdravo. Pridržavao se zdravih navika poput doručka, sam je kuhao, vježbao...</p><p>Nedavno je rečeno kako Simon prodaje svoju kuću u Los Angelesu. Vrijedna je devet milijuna funti (više od 74 milijuna kuna), a ima šest spavaćih soba, bazen, teretanu, wellness i kino. </p><p>Tu je kuću Cowell kupio prije 16 godina. Prijateljima je rekao kako će živjeti u Malibuu, jer želi mirniji život, daleko od holivudske buke. </p><p>- Simon obožava ovu kuću, to mu je još donedavno bila kuća iz snova. No, sada želi živjeti jednostavnijim životom i stvoriti uspomene sa svojim sinom i partnericom. Ovo je kraj jednog razdoblja, ali raduje se novom poglavlju u životu - rekao je mogulov blizak izvor za strane medije. </p>