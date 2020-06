Sin Davora Gopca izbacio prvi singl: 'Nema greške, isti si tata'

Prvi Vilijev bend, i to punk bend, zvao se Blitzkrieg Zone i oformljen je na satu hrvatskog jezika, a poslije su ga nazvali Segmenta. Gobac nam je ispričao kako sumnja da će 'pasti' duet između njega i sina

<p><strong>Vili Gobac</strong> (26), sin <strong>Davora Gopca </strong>(56) član je benda 'Donkey Hot', koji je sad objavio svoj prvi singl i spot za pjesmu 'Chuzuki'. U bendu je s njim još i <strong>Ivan Tukić</strong>,<strong> Doris Mihaljević</strong>,<strong> Mari Dujmić</strong> i <strong>Mihovil Burek</strong>.</p><p>Vili je glavni vokal i bubnjar, a svi koji su pogledali spot istaknuli su kako nevjerojatno nalikuje svom ocu, frontmanu grupe Psihomodo Pop, koja se prva s ovih prostora pojavila na MTV-ju i bili su predgrupa kultnim Ramonesima, Iggyju Popu, Billyju Idolu...</p><p>Koncerti su im bili rasprodani u najvećih hrvatskim dvoranama, osvajali su glazbene ljestvice, a svejedno su ostali prizemljeni. Slušaju ih i stari i mladi, a ako su u to imalo sumnjali, uvjerili su se u ljeto 2018. kada su pred prepunom Šalatom svirali svoje najveće hitove i proslavili 35 godina karijere benda. </p><p>Gobac nam je u nekoliko navrata ispričao da mu je drago što je Vili krenuo njegovim stopama jer smatra da ako netko želi biti glazbenik, to onda treba i postati. Glazbenik nam je rekao i da mu sin, koji studira na Akademiji dramskih umjetnosti, zna nekad pustiti pjesmu, ali ne pita ga previše oko savjeta jer je to, smatra Gobac, ipak njihova glazba.</p><p>Prvi Vilijev bend, i to punk bend, zvao se Blitzkrieg Zone i oformljen je na satu hrvatskog jezika, a poslije su ga nazvali Segmenta.</p><p>Gobac nam je ispričao kako sumnja da će 'pasti' duet između njega i sina, ali i da ni ne zna koji bi to žanr bio. </p><p> </p>