U Hollywoodu se već štrajkalo 60-ih: Tražili su veći dio kolača, a vodio ih je Ronald Reagan

Zlatno doba Hollywooda, kada su kinodvorane punili filmovi legendarnih diva Marilyn Monroe, Joan Crawford i Vivien Leigh, svoj kraj je doživjelo početkom 1960-ih. Tada je, već klimavu infrastrukturu holivudskih filmskih studija, dodatno narušio štrajk.

Bio je to prvi štrajk djelatnika svjetskog centra zabavne industrije, ali i jedini 'dupli štrajk'. Slično kao i danas, pobunili su se glumci i pisci, odnosno udruge SAG i WGA - htjeli su veće plaće, zdravstveno osiguranje i bolje radne uvijete, a sve je potaknuo tehnološki napredak.

Doba televizije i prvih sitcoma

Danas su to streaming servisi, Netflix, Hulu i ostali, koji mijenjaju lice filmske industrije, a tada je to bila televizija, koja je iz temelja promijenila Hollywood jer kino dvorane više nisu bile jedino mjesto gdje su se filmovi prikazivali.

Industrija je doživjela transformaciju, ali su sitna slova na ugovorima zaposlenih ostala ista.

U to su se vrijeme bili popularni prvi sitcomi; I Love Lucy, The Danny Thomas Show i Father Knows Best, koji su studijima donijeli neočekivanu dobit. Pisci i glumci htjeli su pošteni dio milijunske zarade koja je odlazila u džepove vlasnika i producenata.

Tako primjerice, komičarski trio The three stooges nije dobio niti cent od studija Columbia pictures dok us se njihovi kratki filmovi snimljeni još 30-ih masovno prikazivali na svim američkim TV kanalima.

- Talenti imaju pravo dobiti dio svog ovog novca koji se vrti okolo. To je tako jednostavno. Gdje bi svi bili bez talenata? - postavio je pitanje glasnogovornik Američke federacije radijskih i televizijskih umjetnika.

Reagan ih predvodio

Tada je predsjednik SAG-a bio Ronald Reagan, kasniji američki predsjednik i tadašnja zvijezda Warner Bros. studija. Iako se tada već povlačio iz glume, njegovi su ga kolege odabrali za ovu važnu poziciju.

U travnju je udruženje glumaca službeno krenulo u štrajk, na koji je ranije stotinjak članova pristalo u kući tadašnjih filmskih zvijezda Tonyja Curtisa and Janet Leigh. Zaprijetili su prestankom rada, u nadi da će ih to postaviti u bolju pregovaračku poziciju. Naravno, ta je odluka naišla na kritike.

- Štrajk glumaca moralno je neopravdan. Zbog njih su pozadinski radnici otpušteni - komentirao je glumac Glenn Ford, na što mu je Curtis odgovorio: 'Ako Glennu ne odgovara ono što naš sindikat čini, neka se pridruži sindikatu mesara'.

Štrajk SAG-a zaustavio je produkciju osam igranih filmova, uključujući Butterfield 8 Elizabeth Taylor i Let's Make Love Marilyn Monroe.

'Dobrodošli na glamurozan susret štrajkaša'

U jeku štrajka održala se 32. dodjela Oscara. Dok se Reagan nadao da će na svečanoj dodjeli publici saopćiti sretnu vijest, onu da je štrajk napokon gotov, to se nije dogodilo, već su obje strane odlučile razmirice tu večer ostaviti po strani.

Voditelj Oscara te godine je bio Bob Hope, već iskusan u ovoj ulozi jer mu je to bio deveti put da vodi dodjelu. Publiku je pozdravio riječima: 'Dobrodošli u holivudski najglamurozniji susret štrajkaša. Nikada ne bih očekivao da će Ronald Reagan biti jedini glumac koji radi'.

Iako na dodjeli nitko od glumaca nije govorio o štrajku, četiri dana kasnije postignut je dogovor, 8. travnja.

Odustali od naknada za reemitiranje

SAG i udruženje producenata dogovorili su da će glumci odustati od naknada za reemitiranje starijih filmova i umjesto toga prihvatiti poveću svotu za mirovinski fond SAG-a.

Velika lica tadašnjeg filma, James Cagney, John Wayne, Kirk Douglas i Bette Davis okupili su se na Hollywood Palladiumu gdje su izrazili svoje slaganje s odlukom.

- Dogovor je pošten i ravnopravan te će dovest do stabilnih odnosa radnika i uprave u industriji - glasila je zajednička izjava dvaju udruženja.