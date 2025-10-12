Sin Halida Bešlića: Hvala moje Sarajevo, hvala cijelom svijetu. Dok ste vi živi, živi i moj otac

Dok ste vi živi, živi i moj otac. Hvala, moje Sarajevo. Hvala cijelom svijetu i Europi što su uradili ovo što su uradili. Hvala što ste nas ispoštovali na ovaj način. Tim se dirljivim riječima, na kraju okupljanja ispred Vječne vatre u Sarajevu, okupljenima obratio Dino Bešlić, sin legende narodne glazbe Halida Bešlića.

Dino je na pozornicu izašao sa sinom i kćeri i, vidno dirnut, poklonio se tisućama ljudi koji su pjevali i plakali za njegovim ocem. Publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom, a mnogima su u tom trenutku krenule suze. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid je privatni život čuvao daleko od medija, ali Dino je često s ponosom govorio o roditeljima.

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba.

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iako su Halid i Sejda priželjkivali veću obitelj, njihov je dom i s jednim sinom uvijek bio prepun ljubavi i topline. Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.

Foto: screenshot/Youtube