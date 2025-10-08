Dino Bešlić, sin pokojnog Halida, na Instagramu je objavio obiteljsku fotografiju i emotivnu poruku ocu. U nekoliko rečenica napisao je koliko će mu nedostajati, posebno unucima Lamiji i Belminu
Halidov sin: Dragi moj tata... S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio...
Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvoj Belminu. Dirljivim riječima uz obiteljsku fotografiju Dino Bešlić oprostio se od oca Halida, koji je preminuo u utorak nakon kratke i teške bolesti.
U istom dahu obećao je da će ostati vjeran njegovim vrijednostima i s ponosom nositi prezime koje mu je ostavio.
- Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - stoji dalje u Dininu oproštaju.
Ranije jutros Dino je prvi put progovorio o tome kako se obitelj nosi s gubitkom.
- Dobro smo svi. Tako je, kako je - prokomentirao je kratko za Blic.
Halid je privatni život čuvao daleko od medija, ali Dino je često s ponosom govorio o roditeljima.
- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba.
Iako su Halid i Sejda priželjkivali veću obitelj, njihov je dom i s jednim sinom uvijek bio prepun ljubavi i topline. Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.
