DIRLJIVA PORUKA

Sin Halida Bešlića oglasio se 2 mjeseca nakon oceve smrti

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Sin Halida Bešlića oglasio se 2 mjeseca nakon oceve smrti
Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dva mjeseca nakon smrti Halida Bešlića njegovo se ime i dalje često spominje, a ovih je dana posebno odjeknula poruka njegova sina

Prošlo je više od dva mjeseca otkada nas je napustio Halid Bešlić, a njegovo se ime i dalje često spominje u javnosti. Ljudi ga se prisjećaju kroz pjesme, anegdote i nastupe, a kolege glazbenici i dalje mu odaju počast na svojim koncertima. Upravo zato je ovih dana posebnu pažnju privukla poruka njegova sina Dine

BIH U SUZAMA Sin Halida Bešlića: Hvala moje Sarajevo, hvala cijelom svijetu. Dok ste vi živi, živi i moj otac
Sin Halida Bešlića: Hvala moje Sarajevo, hvala cijelom svijetu. Dok ste vi živi, živi i moj otac

- Želio bih se zahvaliti svim kolegama koji odaju počast o liku i dijelu moga tate na svojim koncertima ili na bilo koji drugi način. Hvala vam puno. S poštovanjem Dino Bešlić - objavljeno je na Instagram profilu pokojna Halida.

Foto: Instagram/screenshot

Legendarni pjevač preminuo je 7. listopada u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao da su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Posljednje tjedne života proveo je u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom, a u sobi pored nalazila se njegova supruga Sejda, koja zbog zdravstvenog stanja nije mogla biti na Halidovoj komemoraciji i dženazi.

Njihova ljubavna priča bila je jedna od onih koje se rijetko zaboravljaju.

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, vidio sam da je to to, hodali smo pola godine i odmah nakon toga smo se vjenčali. Toliko smo godina zajedno i još uvijek funkcioniramo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom. 

Foto: screenshot/Youtube

U braku su bili 48 godina. Halid nikad nije skrivao da su priželjkivali veću obitelj, ali život je imao drugačije planove.

- Moja supruga je imala problema s jajnicima i zato nismo mogli imati više djece. Imala je tumor na jajniku, operirali smo ga i to je bio rezultat. Nikad im ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... Ne možeš se baviti glazbom i stalno biti kod kuće, zato kažem da nisam te trenutke doživljavao na pravi način - govorio je pjevač. 

Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.

Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život"
Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

