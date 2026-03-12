Obavijesti

Show

Komentari 2
NOVA OBITELJSKA DRAMA

Sin iz 'Zalagaonice' skuplja novac za liječenje: Rick Harrison otkrio da je sve odavno plaćeno

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 1 min
Sin iz 'Zalagaonice' skuplja novac za liječenje: Rick Harrison otkrio da je sve odavno plaćeno
4
Foto:

'GoFundMe' kampanja skupila je preko 13 tisuća dolara, a sve u svrhu liječenja Coreya Harrisona, sina iz popularne 'Zalagaonice'

Obitelj Harrison, poznata po emisiji 'Zalagaonica', ovih je dana ponovno u središtu pažnje javnosti. Nakon što je Corey Harrison doživio tešku prometnu nesreću te u procesu liječenja pokrenuo kampanju za prikupljanje novca za pokrivanje medicinskih troškova, oglasio se njegov otac. Rick Harrison tvrdi kako je platio sve troškove liječenja te kako nije vidio potrebu za prikupljanjem novca javnosti.

RICK HARRISON Zvijezda 'Zalagaonice' godinu dana nakon tragične smrti sina: Sve je bilo stvarno jako loše...
Zvijezda 'Zalagaonice' godinu dana nakon tragične smrti sina: Sve je bilo stvarno jako loše...

Prometna nesreća Coreya Harrisona i oporavak

Sve je započelo početkom ove godine kada je Corey Harrison (42) doživio tešku nesreću na motociklu u Meksiku. Zadobio je ozljede opasne po život, uključujući jedanaest slomljenih rebara, probijeno plućno krilo i unutarnje krvarenje.

Las Vegas: ?asopis Vegas Rock organizirao dodjelu nagrada
Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Troškovi liječenja nakon mjesec dana u dvije bolnice bili su visoki, na što je Coreyev prijatelj Aron Chambers pokrenuo 'GoFundMe' kampanju, navodeći kako je Corey potrošio sav novac koji je imao. 

ČETVRTA SREĆA Oženio se Rick Harrison iz 'Zalagaonice': Dvije godine nakon tragedije pronašao sreću
Oženio se Rick Harrison iz 'Zalagaonice': Dvije godine nakon tragedije pronašao sreću

Rick Harrison: On je odrastao čovjek

Ubrzo nakon što je vijest o kampanji dospjela u javnost, oglasio se i Rick Harrison, glava obitelji i vlasnik zalagaonice. 

​- Koliko ja znam, platio sam sve Coreyjeve medicinske račune davno prije nego što je pokrenuo 'GoFundMe' - rekao je.

New York: Poznati dolaze na 2015 A+E Networks 2015 Upfront -
Foto:

Rick je bio prilično oštar, dodavši kako od sina ne očekuje povrat novca, ali smatra da bi trebao biti odgovoran.

​- On je odrastao čovjek u četrdesetima i odgovoran je za to kako upravlja svojim financijama - objasnio je Rick.

PROMO Imate zlato? Iskoristite visoku cijenu i unovčite ga pametno
Imate zlato? Iskoristite visoku cijenu i unovčite ga pametno

Corey se nada da ne mora ocu vratiti novce

- Ako odluči da mu ne moram vratiti novac, onda sretan mi rođendan - odgovorio je Corey, dodajući kako jako voli svog oca i kako nema nikakvih probelam s njim.

Rick Harrison je za TMZ otkrio kako ne želi više u javnosti pričati o ovoj temi te će ju u privatnosti riješiti sa sinom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'
PRIJE SU DRUGAČIJE IZGLEDALI

FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'

Sve više zvijezda otvoreno priča o kozmetičkim zahvatima, a mnogi od njih ne srame se priznati koliko su puta i zbog čega išli "pod nož". Od domaćih dama pa sve do svjetski poznatih zvijezda, pogledajte tko je sve prije nešto drugačije izgledao.
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života
Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića
TRAGEDIJA U OBITELJI PJEVAČA

Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Policija je objavila detalje tragedije u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do nesreće je došlo oko 17 sati u srijedu, a jedan je vozač osumnjičen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026