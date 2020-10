Potom je uslijedio Carlosov monolog, odgovaranje na mamina pitanja te suo\u010davanje njega i tate Fabrizija koji \u0107e uskoro iza re\u0161etaka zbog ranijih kriminalnih djela.

Sin Nine Morić: 'Pod utjecajem sam lijekova, hoću kod mame'

Nina je prije nekoliko tjedana optužila Coronu da 'je oteo njihova sina, kojeg iskorištava kako bi opet došao u svjetlo javnosti'. Sada je objavila video u kojem Carlos objašnjava život s ocem od kojeg se želi maknuti

<p>Hrvatska manekenka <strong>Nina Morić</strong> (44) na Instagramu je objavila videopoziv sa svojim sinom <strong>Carlosom</strong> (18). </p><p>- Ajde, snimam. Mama je uz tebe - započela je Nina razgovor nakon što je prethodno čula da bivši suprug <strong>Fabrizio Corona </strong>(46), s kojim sin živi posljednja tri mjeseca, sina tuče.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Potom je uslijedio Carlosov monolog, odgovaranje na mamina pitanja te suočavanje njega i tate Fabrizija koji će uskoro iza rešetaka zbog ranijih kriminalnih djela.</p><p>- Ja, Carlos Maria Corona, želim biti iskren sa svima. Osjećam se loše jer sam napravio kaos. Čuo sam izrečene gluposti u medijima. Moj otac nema koronavirus kao što tvrdi. Sve je izorganizirano da blatim svoju mamu koju volim najviše na svijetu. Za nju bih dao život, znam da mi mnogi neće vjerovati, ali neki hoće. I u redu. Ja sam nitko da bih na to išta rekao. Ja sam jednostavna osoba i jako sam ljut. U ovom trenu, sada, dođe mi da ubijem sve. Ali neću jer bih se samo loše osjećao. Ubiti nikoga neću. Pod utjecajem sam lijekova koji sadrže psihotropne tvari i koje ne bih trebao koristiti. Ali otac se boji istine i ne želi mi ništa reći. On je lažov i lažnjak - započeo je Carlos. </p><p>Ninu je potom zanimalo zašto se onda vraća tati. Sin joj je odgovorio kako sve radi iz samilosti, jer želi da se Fabrizio promijeni, no ne ide. No Morić je nastavila. Pitala je sina je li mu tata prijetio i udarao ga te napomenula neka kaže istinu. </p><p>- Da, naravno. Da, da, da... Vraćam se kući. Pokupit ću svoje stvari i stižem ti. Kunem ti se, sad ću to učiniti. Razbit ću vrata i odlazim od tate - rekao je Carlos, a Nina ga je uvjeravala da se tate više ne treba bojati pa dodala:</p><p>- Odi sada do tate i reci mu da se vraćaš k meni. I neka se i on vidi na videu, reci mu da ja snimam.</p><p>Carlos je potom tati rekao kako je ispričao istinu te da ih oboje voli, ali im ne vjeruje. Dao mu je do znanja da Nina snima, a Fabrizio se potom primio za glavu. Ubacila se Nina i počela vikati:</p><p>- Sve je snimljeno, sve se zna o lažima koje si rekao u televizijskoj emisiji. Laž je i da imaš koronu. Srami se. Ti si sramota Carlosova života. Uništio si i meni život, ukrao novac, dostojanstvo, zdravlje. Sinu prijetiš, udaraš ga. Ti mu nisi otac već sramota. Lažljivac si i crv.</p><p>Tražila je od Fabrizija da joj kaže koje lijekove daje njihovom sinu, no on se obratio Carlosu i rekao mu neka se smiri i popije kamilicu. </p><p>- Nikakav čaj ja neću piti. I ništa mi ne znači da budem poznat, želim živjeti u miru, u nekoj drugoj zemlji gdje me nitko ne poznaje. Ne želim biti ni poznat ni bogat. Ne želim ići u teretanu. Niti išta što mi namećeš. Ti nisi otac. Gledaj me u oči kao što ja gledam tebe. Ti se ne mijenjaš. Misliš da se ja s tobom zabavljam? Želim otići s mamom u drugu zemlju gdje neću imati Instagram. Obriši moj profil koji si otvorio, a svoj posao radi s nekim drugim u glavnoj ulozi. Ne želim se baviti ni ekonomijom jer to mi se gadi - odrješit je bio Carlos. Fabrizio mu se potom ispričavao, a video se naposljetku prekinuo. </p><p>Potom je Fabrizio snimio video u kojem tvrdi kako je zapravo on žrtva i podsjetio kako je njihova sina odgojila njegova majka jer je manekenka ostala bez skrbništva u jednom trenutku, a on je završio u zatvoru.</p><p>Podsjetimo, Nina je prije nekoliko tjedana optužila Coronu da 'je oteo njihova sina, kojeg iskorištava kako bi opet došao u svjetlo javnosti'. Carlos se odselio od majke, a s ocem snima razne reklamne kampanje. Morićka smatra kako to nikako nije dobar potez. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>