Sin slavnoga rokera u braku je s najvećom mladom zvijezdom Hollywooda, evo i čime se bavi

Jake Bongiovi možda nosi jedno od najpoznatijih prezimena u svijetu rock glazbe, ali njegov život daleko je od stereotipa sina slavne zvijezde. Sin legendarnog rokera Jona Bon Jovija i njegove dugogodišnje supruge Dorothee odrastao je daleko od reflektora, u relativno mirnom obiteljskom okruženju u New Jerseyju.

Rođen kao Jacob “Jake” Bongiovi 7. svibnja 2002. godine u Palm Beachu na Floridi, Jake je odrastao u velikoj obiteljskoj kući uz rijeku Navesink u New Jerseyju, zajedno sa starijom sestrom Stephanie, bratom Jessejem i mlađim bratom Romeom. Iako mu je otac desetljećima bio jedna od najvećih svjetskih rock zvijezda, Jakeovo djetinjstvo bilo je iznenađujuće normalno. Jon Bon Jovi često je naglašavao kako kod kuće nikada nije želio atmosferu slavnog rock života. Nije bilo zidova prepunih platinastih ploča ni luksuza koji bi djecu odvojio od stvarnosti. Upravo zbog toga Jake i njegova braća i sestra dugo nisu ni bili potpuno svjesni koliko je njihov otac zapravo velika glazbena ikona.

Odrastanje u New Jerseyju snažno je oblikovalo Jakeovu osobnost. Pohađao je školu Pennington, gdje je igrao američki nogomet i živio život tipičnog američkog srednjoškolca. No iza sportskih aktivnosti skrivala se i društvena osviještenost koju je naslijedio od svojih roditelja. Nakon tragične pucnjave u Parklandu 2018. godine, Jake je sudjelovao u organizaciji školskog prosvjeda za strože zakone o oružju i sigurnije škole. Tada je otvoreno govorio kako ga je upravo očev humanitarni rad inspirirao da i sam želi mijenjati društvo nabolje.

Foto: Ik Aldama

Iako je odrastao izvan medijske pažnje, Jake se s vremenom ipak približio svijetu zabave. Upisao je studij glume na Sveučilištu Syracuse, a vrlo brzo počeo je dobivati prve ozbiljne glumačke angažmane. Širu pozornost privukao je 2024. godine u filmu "Rockbottom", gdje je glumio pjevača glam metal benda iz osamdesetih. Mnogi su primijetili ironiju u tome što je, noseći dugu rockersku frizuru, neodoljivo podsjećao na mladog Jona Bon Jovija.

Ipak, ono što je Jakea posljednjih godina učinilo globalno poznatim nije samo gluma, nego i njegova veza s britanskom glumicom Millie Bobby Brown, zvijezdom serije "Stranger Things". Njihova ljubavna priča započela je 2021. godine i vrlo brzo postala jedna od najpraćenijih mladih celebrity veza na svijetu. Unatoč ogromnoj medijskoj pažnji, par je nastojao zadržati privatnost i graditi odnos daleko od holivudskog kaosa.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Njihove zaruke 2023. godine izazvale su golemo zanimanje javnosti, a posebnu pažnju privukla je priča o prosidbi pod morem tijekom zajedničkog ronjenja, hobija koji oboje obožavaju. Millie je kasnije ispričala kako joj je Jake tijekom ronjenja pružio školjku u kojoj se skrivao zaručnički prsten, koji joj je potom gotovo skliznuo u dubinu mora. Jake ga je uspio uhvatiti u posljednjem trenutku, a glumica je taj trenutak opisala kao savršenu simboliku njihove veze: uvijek će čuvati jedno drugo kada stvari krenu po zlu.

Par se vjenčao 2024. godine na intimnoj ceremoniji okruženoj najbližim članovima obitelji, a kasnije su organizirali i raskošno slavlje u Italiji. Jon Bon Jovi nikada nije skrivao koliko podržava njihov odnos. U više intervjua isticao je kako vjeruje da su Jake i Millie dovoljno zreli da zajedno rastu i grade stabilan brak.

Njihov privatni život je dobio novu dimenziju 2025. godine kada su Jake i Millie objavili da su posvojili djevojčicu. Vijest su podijelili vrlo diskretno, naglasivši kako žele roditeljstvo proživjeti u miru i daleko od pretjerane medijske izloženosti.