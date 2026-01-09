Obavijesti

SKANDAL U SINJU

Sinjskog gradonačelnika Bulja prozvali da je preplatio Lidiju Bačić, on tvrdi: Ja sam im žulj

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 3 min
Sinjskog gradonačelnika Bulja prozvali da je preplatio Lidiju Bačić, on tvrdi: Ja sam im žulj
5
Foto: PIXSELL/

Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6500 eura dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura. Bulj kaže da je u cijenu uračunata cijela produkcija

Admiral

Sinjski gradonačelnik, 53-godišnji Miro Bulj našao se na udaru ozbiljnih kritika. Sve je krenulo zbog situacije na sinjskom Adventu, kada je nezavisna lista dr. Jadrijevića, a koja se sastoji od svoja tri i sedam vijećnika HDZ-a, postavila pitanje: "Miro, gdje su pare?" Naime, oni su optužili sinjskog gradonačelnika da je preplatio brojne izvođače koji su nastupali u Sinu. Bulj na to ima samo jedan odgovor.
- Smetam im i sve je to na osobnoj razini, a nema veze s istinom - poručio je Bulj za 24sata.

miro bulj
miro bulj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz NL dr. Jadrijevića izdali su i  priopćenje.

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju: Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Više od 200.000 eura za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi"

Priopćenje su nastavili riječima: "Dok Sinjanima idu mrvice (Klapa Sinj i gosti 1300 eura, Klapa Prijatelji Brnaze 1000 eura, Koncert KUD-a Osinium i gostiju 800 eura, Teo Grčić i bend 2800 eura i ostali), dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi: Mladen Grdović 18.000 eura, Zlatko Pejaković 16.000 eura, Dalmatino 18.500 eura. Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi.

Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić
Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000 – 15.000 eura u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900 eura", kazali su te nastavili: "Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge "aranžmane"? Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče, pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?" naveli iz NL dr. Jadrijevića te zaključili u priopćenju.

DOMAĆE VS. STRANE FOTO Koja poznata dama najbolje nosi čipku? Konkurencija je vatrena...
FOTO Koja poznata dama najbolje nosi čipku? Konkurencija je vatrena...

Bulj tvrdi da je objašnjenje za ovakav napad na njega vrlo jednostavan. 

 - Da su željeli istinito informirati javnost, znali bi da svi ugovori za nastupe sadrže komponente o cijeloj produkciji, razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji. Zato su iznosi takvi kakvi jesu. Cijela ta produkcija je uračunata u cijenu. Zagreb je Dubiozu kolektiv platio za nastup, a onda su još sto i nešto tisuća eura platili za produkciju. Nitko nije plaćen više nego što bi trebao biti. Ja sam im veliki žulj - kaže gradonačelnik.

Zagreb: Miro Bulj o priznanju Palestine
Zagreb: Miro Bulj o priznanju Palestine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pa čemu onda toliki napadi na njega, pitali smo ga. Odgovorio je kako se sve odigrava jer ne pogoduje rudokop koaliciji i rudokop mafiji. 

SNIJEG JE KRATKO TRAJAO Hladno vam je? Lille je pokazala kako se grije bez jakne...
Hladno vam je? Lille je pokazala kako se grije bez jakne...

- Tu smo da radimo za građane Sinja, da Sinj živi.  Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep niti sam se udruživao s raznim Klasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome - kaže Bulj.

Podsjetimo, izraz “rudokop” odnosi se na lokalna rudarska pitanja koja su postala predmet spora u Sinju (npr. eksploatacija gipsa i rudnih polja). 

