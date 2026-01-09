Sinjskog gradonačelnika Bulja prozvali da je preplatio Lidiju Bačić, on tvrdi: Ja sam im žulj

Sinjski gradonačelnik, 53-godišnji Miro Bulj našao se na udaru ozbiljnih kritika. Sve je krenulo zbog situacije na sinjskom Adventu, kada je nezavisna lista dr. Jadrijevića, a koja se sastoji od svoja tri i sedam vijećnika HDZ-a, postavila pitanje: "Miro, gdje su pare?" Naime, oni su optužili sinjskog gradonačelnika da je preplatio brojne izvođače koji su nastupali u Sinu. Bulj na to ima samo jedan odgovor.

- Smetam im i sve je to na osobnoj razini, a nema veze s istinom - poručio je Bulj za 24sata.

miro bulj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz NL dr. Jadrijevića izdali su i priopćenje.

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju: Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Više od 200.000 eura za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi"

Priopćenje su nastavili riječima: "Dok Sinjanima idu mrvice (Klapa Sinj i gosti 1300 eura, Klapa Prijatelji Brnaze 1000 eura, Koncert KUD-a Osinium i gostiju 800 eura, Teo Grčić i bend 2800 eura i ostali), dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi: Mladen Grdović 18.000 eura, Zlatko Pejaković 16.000 eura, Dalmatino 18.500 eura. Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi.

Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000 – 15.000 eura u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900 eura", kazali su te nastavili: "Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge "aranžmane"? Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče, pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?" naveli iz NL dr. Jadrijevića te zaključili u priopćenju.

Bulj tvrdi da je objašnjenje za ovakav napad na njega vrlo jednostavan.

- Da su željeli istinito informirati javnost, znali bi da svi ugovori za nastupe sadrže komponente o cijeloj produkciji, razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji. Zato su iznosi takvi kakvi jesu. Cijela ta produkcija je uračunata u cijenu. Zagreb je Dubiozu kolektiv platio za nastup, a onda su još sto i nešto tisuća eura platili za produkciju. Nitko nije plaćen više nego što bi trebao biti. Ja sam im veliki žulj - kaže gradonačelnik.

Zagreb: Miro Bulj o priznanju Palestine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pa čemu onda toliki napadi na njega, pitali smo ga. Odgovorio je kako se sve odigrava jer ne pogoduje rudokop koaliciji i rudokop mafiji.

- Tu smo da radimo za građane Sinja, da Sinj živi. Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep niti sam se udruživao s raznim Klasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome - kaže Bulj.

Podsjetimo, izraz “rudokop” odnosi se na lokalna rudarska pitanja koja su postala predmet spora u Sinju (npr. eksploatacija gipsa i rudnih polja).