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SLOŽNA OBITELJ

Sinovi Zlatka Dalića u Torontu bodrili reprezentaciju, a malo tko zna čime se oni bave

Piše Maša Mai Čigir,
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Sinovi Zlatka Dalića u Torontu bodrili reprezentaciju, a malo tko zna čime se oni bave
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Hamburg: Supruga i sin Zlatka Dalića na susretu Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je u napetoj utakmici pobijedila Panamu 1-0, a među brojnim navijačima bili su sinovi i supruga izbornika Dalića

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Na tisuće vjernih navijača bodre Hrvatsku reprezentaciju i izbornika, Zlatka Dalića, na Svjetskom prvenstvu u Americi. Uz izbornika su na utakmici Hrvatske i Paname bili i njegova supruga Davorka Dalić te njihovi sinovi Toni i Bruno. Izbornik i njegova supruga u braku su od 1992. godine, a sudbonosno 'da' rekli su nakon sedam godina veze.

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Njihova ljubav traje još od tinejdžerskih dana, a krenula je u rodnom Livnu. Usprkos tome što oboje svoj obiteljski život čuvaju od javnosti, Zlatko Dalić je za Gloriju otkrio kako mu je upravo supruga Davorka najveća podrška.

- Sačuvala je obitelj uz puno truda i energije. Krenuli smo od nule. Bili smo cura i dečko koji su htjeli nešto napraviti od života. Željeli smo zajedno nešto izgraditi. Bilo je uspona i padova, bili smo ponekad i pred zidom, ali sve smo uspjeli prebroditi - rekao je za Gloriju.

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Zlatko Dalić ne krije koliko je ponosan na sinove Tonija i Brunu koji nižu same uspjehe. Prije tri godine Toni se oženio za svoju dugogodišnju partnericu, a ponosni otac objavio je fotografiju s vjenčanja na svome Instagramu.

Toni je u Zagrebu završio studij digitalnog marketinga, a trenutno je direktor NK Varaždin te radi u jednoj banci. Kao veliki zaljubljenik u elektronsku glazbu, tijekom studiranja nastupao je kao DJ po raznim klubovima.

Mlađi sin Bruno, u Zagrebu je završio međunarodno poslovanje, a magistrirao je 2022. godine na prestižnom UPF Barcelona School of Management. 

- Toni je na mamu, a Bruno na mene. Toni je impulzivan borac za pravdu, dok je Bruno mirniji i staloženiji. Najvažnije je da su odgojeni da budu pošteni i cijene druge. Supruga i ja potičemo ih da se školuju, da budu svoji ljudi - rekao je izbornik za Gloriju

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