Zlatko Dalić otkrio rituale prije utakmice: Nikad ne jedem...

Hrvatska reprezentacija praktički je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Neplasman bi graničio sa znanstvenom fantastikom, a bit će to treći Mundijal na koji će "vatrene" povesti Zlatko Dalić. Najuspješniji izbornik u povijesti već ima dva odličja. U Rusiji je Hrvatska osvojila srebro, a prije tri godine u Katru broncu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' | Video: 24sata/pixsell

Dalić je proslavio i jubilarnu stotu utakmicu na klupi. Bilo je to protiv Češke, kada su mu se putem videa javili i kolege izbornici te mu čestitali na tom uspjehu. Sada je otkrio koje rituale ima na dan utakmice.

- Imam svoje rituale. Na dan utakmice gotovo ni s kim ne telefoniram, nikome se ne javljam, ne ručam, ne jedem. Maksimalno se usredotočim na utakmicu. Prije utakmice molim svoje molitve. Taj moj dan, dan utakmice, uvijek je isti - rekao je Dalić.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvenstvo 2026. održat će se u Kanadi, SAD-u i Meksiku, što znači da će se utakmice igrati u kasnonoćnim ili ranojutarnjim terminima.

- Bit će malo problema. Morat ćemo se priviknuti, ali kako svima, tako i nama.

Mnogi tvrde da će se Dalić povući s izborne klupe kad Luka Modrić ode u mirovinu.

- Ne znam. Luka odlučuje sam o sebi, a ja o sebi. Istina je da su se naše karijere ispreplele. U reprezentaciji smo zajedno osam godina i imamo sjajan odnos. On je moj kapetan i zaista ga iznimno poštujem, kao i ostale igrače. On će sam odlučiti koliko i što dalje. Već se godinama govori da bi trebao stati, a Luka je sve bolji i bolji u Italiji.

Prošlog tjedna umro je Halid Bešlić, a izbornik je otkrio da je uživao u njegovim pjesmama.

- Pratio sam ga i nekoliko smo se puta susreli. Bio sam na njegova dva koncerta. Bio je glazbenik koji je ujedinio cijelu regiju svojim pjesmama, humanošću i djelima. Vidite koliko ga ljudi poštuju i cijene. Otišao je veliki čovjek, slično kao kad smo izgubili Olivera Dragojevića - kazao je izbornik u razgovoru za RTL.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na kraju je progovorio o pogreškama koje je činio u dosadašnjoj karijeri.

- Život se sastoji od neuspjeha i uspjeha. Ne bih imao uspjeha da nisam imao neuspjeha. Da bi čovjek uspio, mora proći kroz teže faze. Ne može svaki dan biti pobjeda, mora biti i poraza i neuspjeha. U mom ih je životu bilo mnogo, bilo je loših odluka i loših utakmica, tu su i porazi u finalu Lige prvaka Azije, u finalu Svjetskog prvenstva i u finalu Lige nacija. Izgubio sam tri finala. To je velik udarac za čovjeka. Ali do toga treba doći, i dođeš do toga jer nisi uspio. Važno je samo da te neuspjeh ojača, i mislim da je ključno da to shvatimo. Poraz nas ojača, jer kad ne uspiješ i ne savladaš prepreku, ljudi se vesele. Ali nemoj im to dopustiti. Ustani i idi dalje, bori se, i tada je to dobro, neuspjeh te čini uspješnim - zaključio je Dalić.