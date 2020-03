Sir Bob Geldof dobit će Porin za posebna dostignuća u glazbi

Hrvatsku glazbenu nagradu Porin za posebna dostignuća u glazbi dobit će Sir Bob Geldof (68), osnivač benda The Boomtown Rats te začetnik Band Aida i Live Aida, izvijestio je Hrvatski glazbeni savez (HGS) u srijedu.

Statua Porina bit će mu dodijeljena u Zagrebu uoči koncerta The Boomtown Ratsa u Tvornici kulture, koji je na rasporedu 14. ožujka. Geldof je osnovao The Boomtown Rats 1975. u Dublinu, a na turnejama su nastupali uz Ramonese i Talking Headse.

- Postali su jedan od najvećih bendova kasnih 70-ih i 80-ih godina s hitovima koji su završavali na listama deset najboljih singlova te platinastim albumima koji su im zavrijedili Brit Awards, Ivor Novello i Grammy nagrade - stoji u priopćenju.

S pjesmom 'I Don't Like Mondays' bili su u vrhu glazbenih ljestvica u čak 32 zemlje te držali prvo mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu. Geldof je bio idejni začetnik supergrupe Band Aid, u koju je okupio najveće svjetske glazbene zvijezde te je suautor pjesme 'Do They Know It's Christmas', jedne od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe.

- Iste je godine organizirao najpoznatiji humanitarni koncert svih vremena Live Aid, koji se simultano održavao u Londonu i Philadelphiji. Sezonu nakon njega uslijedio i Live 8, serijal koncerata u 11 svjetskih gradova - navodi se u priopćenju HGS-a.

Geldofa je kraljica Elizabeta II. (93) odlikovala viteškim ordenom Reda Britanskog Carstva, a s obzirom na to da nije državljanin Commonwealtha tu titulu ne može upotrebljavati iako su ga mediji tako oslovljavali.

Od stranih glazbenika, statue Porina dodijeljene su još The Rolling Stonesima, Pink Floydu, Robbiu Williamsu, Alanis Morrisette, Nick Caveu & The Bad Seedsima, Ericu Claptonu, Milesu Davisu, Stingu i brojnim drugim.

