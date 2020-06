Sir Paul McCartney je plagirao Pađena? 'U oba djela postoji izrazita razina podudarnosti'

<p>Eto, ovo je dokaz da sam u korak sa svjetskim trendovima. I za mene veliki kompliment, rekao je <strong>Jurica Pađen</strong> (65). Pjesmu “Samo me draga ne ostavi” snimio je 1997. godine. <strong>Sir Paul McCartney</strong> (77) “Confidante” snimio je 2018. Već je slovenska nezavisna kompanija pomoću softvera ustvrdila da je podudarnost pjesama čak 97 posto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O JURICI PAĐENU:</strong></p><p>Jurica je pjesme dao i Autorskopravnom odboru Hrvatskog društva skladatelja. Od siječnja su se bavili slučajem, a prije nekoliko dana Pađen je dobio njihovo mišljenje - jednoglasno je usvojeno mišljenje da u dijelovima obaju djela postoji izrazita podudarnost.</p><p>Jučer se javio i poljski radio, koji na svojim stranicama također tvrdi da Sir Paul i gospodin Pađen imaju gotovo iste pjesme.</p><p>- Ne želim reći da je McCartney plagijator, to bi bilo preteško. Možda je stvarno slučajna podudarnost - rekao je naš glazbenik.</p><p>Još nije odlučio kako dalje, odnosno hoće li krenuti u nekakvu pravnu bitku.</p><p>- Teoretski bih ga mogao tužiti, ali svi ti postupci su skupi. Stupio sam u kontakt s nekim ljudima koji imaju poznanstva pa ću vidjeti što će od svega biti. Ja bih se zadovoljio već i time da upoznam Sira Paula, po meni je on najveći živući glazbenik. Ako ništa drugo, ovo je mišljenje dobro uokviriti pa lijepo staviti na zid - našalio se Pađen.</p>