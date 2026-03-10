Širi se navodni komentar Tonyja Cetinskog: 'Prijetnje smrću meni i obitelji ću skupljati i prijaviti'

Nakon što je prije par dana otkazao svoj koncert u Novom Sadu, Tony Cetinski nije se više oglašavao na svojim društvenim mrežama. U posljednjoj objavi na Facebooku objavio je kako je odlučio da se koncert u dvorani SPENS ne održi. Objasnio je kako ga u tome prijeći spoznaja da je ta dvorana služila kao logor za hrvatske branitelje 1991.

U utorak se društvenim mrežama proširio navodni komentar Cetinskog.

- Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojim sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno - stoji u komentaru.

Taj je navodni komentar Cetinskog na svom Facebook profilu podijelio Marin Medak, a ne spominju su detalji prijetnji.

Podsjetimo, Cetinski je rastužio obožavatelje na Dan žena, otkazavši koncert kojeg je tu večer trebao održati u dvorani SPENS u Novom Sadu, a tamo je na isti datum, 8. ožujka, nastupao i 2012. godine.

- Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati - poručio je tada Cetinski.

Istaknuo je kako je posljednjih dana upoznat s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih 1990-ih. Naglasio je da, kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjeća odgovornost da na to ne ostane ravnodušan.

Dodao je i da prema publici u Srbiji gaji veliko poštovanje i zahvalnost jer ga godinama dočekuju otvorena srca te vjeruje da će i ovu odluku razumjeti. Odluku je opisao kao gest koji nije protiv bilo koga niti je motiviran željom za podjelama, nego nastojanjem da glazba ostane prostor emocije i zajedništva izvan političkog konteksta.

Odluku o otkazivanju koncerta uslijedila je par sati nakon što je pjevač napisao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom te da nije bio svjestan da dvorana SPENS kod dijela javnosti budi bolne uspomene iz ratnog razdoblja. Posljednjih dana čuo je svjedočanstva civila i branitelja koji su ondje prošli teške trenutke, što ga je, kako je naveo, duboko pogodilo. Podsjetio je i da ratne traume postoje i u njegovoj obitelji.