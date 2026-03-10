SKANDAL Srpski gradonačelnik odgovorio Cetinskom: Nije bio logor nego prihvatni centar

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Upozorili su da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.

Koncert je otkazao Tony Cetinski, što je naišlo na burne reakcije Novosađana, ali i njihovog gradonačelnika Žarka Mićina.

- Zgrožen i šokiran sramotnim neistinama koje je iznio pjevač Tony Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se velik broj Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pjevač naveo u obrazloženju otkazivanja koncerta. Na fotografijama koje su građani dostavili jasno se vide traktori sa srpskim izbjeglicama te djeca koja su privremeni smještaj, nakon bijega iz Hrvatske, pronašla pod krovom SPENS-a - poručio je Mićin.

Cetinski je rekao da je otkazao koncert nakon što je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana budi teške uspomene. Istaknuo je i da njegova odluka nije usmjerena protiv publike u Srbiji, nego da ju je donio iz poštovanja prema tuđoj patnji i želje da glazba ostane izvan političkih podjela.