NEMA KONCERTA U SPENS-U

SKANDAL Srpski gradonačelnik odgovorio Cetinskom: Nije bio logor nego prihvatni centar

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
SKANDAL Srpski gradonačelnik odgovorio Cetinskom: Nije bio logor nego prihvatni centar
Foto: Pixsell/Facebook

Cetinski je rekao da je otkazao koncert nakon što je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana budi teške uspomene

Admiral

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Upozorili su da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.

Koncert je otkazao Tony Cetinski, što je naišlo na burne reakcije Novosađana, ali i njihovog gradonačelnika Žarka Mićina.

 - Zgrožen i šokiran sramotnim neistinama koje je iznio pjevač Tony Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se velik broj Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pjevač naveo u obrazloženju otkazivanja koncerta. Na fotografijama koje su građani dostavili jasno se vide traktori sa srpskim izbjeglicama te djeca koja su privremeni smještaj, nakon bijega iz Hrvatske, pronašla pod krovom SPENS-a - poručio je Mićin.

POZADINA OTKAZANOG KONCERTA Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert
Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Cetinski je rekao da je otkazao koncert nakon što je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana budi teške uspomene. Istaknuo je i da njegova odluka nije usmjerena protiv publike u Srbiji, nego da ju je donio iz poštovanja prema tuđoj patnji i želje da glazba ostane izvan političkih podjela.

