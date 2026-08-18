Širi se snimka ovog nastupa u Zagrebu: 'Nepalski Mate Bulić'

Zagrebački Boogaloo ugostio je u subotu nepalsku zvijezdu Bishwo Donga, nepalskog umjetnika poznatog po nepalskoj i tamangskoj folk-glazbi. Na snimkama objavljenima na internetu, vidi se kako je klub bio pun, a okupljeni su se dobro zabavili uz dobro im znane hitove. Ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, ovo je Bishwov prvi nastup u Hrvatskoj, u sklopu europske turneje.

Nakon što su snimke s nastupa počele kružiti društvenim mrežama, mnogi su se zapitali tko je izvođač koji je 'raspametio' Nepalce u Hrvatskoj.

- Stari moj, to ti je Biswo Dong, on je kod njih ko kod nas Mate Bulić - objasnio je jedan komentator.

Foto: Instagram

Na svojoj službenoj stranici, Bishwo Dong predstavlja se kao pjevač, skladatelj, aranžer i tekstopisac posvećen očuvanju i promociji nepalske i tamangske glazbene kulture. Njegov debitantski tamangsko-glazbeni album „Semla Maya“ objavljen je 2003. godine, a njegov rad vezan je uz očuvanje tradicijske kulture Tamanga, jedne od autohtonih zajednica Nepala.