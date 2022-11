Sjaj i bijeda karijere Placida Dominga: Osramoćena operna zvijer na zagrebačkoj pozornici

Drago mi je da ljudi mogu uživati u glazbi s tom stvarčicom, ali me to i jako plaši. Ja snimam 40 godina, kako je moguće da na nešto ovako sićušno stane cijela moja karijera? Rekao je, komentirajući iPod, prije više godina legendarni Placido Domingo. On je iz nekog drugog doba. Danas ima 81 godinu, a prvi profesionalni nastup odradio je sa 16. U tih 65 godina karijere nastupao je svugdje gdje vrijedi nastupiti, osvojio svaku nagradu koju vrijedi osvojiti, doveo operu na neke nove razine...