U RUJNU

Johnny Depp s 'Hollywood Vampires' stiže u pulsku Arenu

Piše HINA,
Johnny Depp s 'Hollywood Vampires' stiže u pulsku Arenu
Foto: JPA/AFF-USA.com

Američka supergrupa koju čine holivudski superstar Johnny Depp, legendarni rocker Alice Cooper, glavni gitarist i tekstopisac Aerosmitha Joe Perry i gitarist Tommy Henriksen nastala je 2012.

Hollywood Vampires, jedan od najintrigantnijih rock projekata današnjice u kojem sviraju Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry i Tommy Henriksen, u sklopu ljetne turneje nastupit će 3. rujna u pulskoj Areni, objavili su organizatori koncerta NuCoast i Live Nation.

Hollywood Vampires nisu samo bend – oni su ideja, ostavština i energija jedne ere u kojoj su umjetnost, kaos i sloboda išli ruku pod ruku. Američka supergrupa koju čine holivudski superstar Johnny Depp, legendarni rocker Alice Cooper, glavni gitarist i tekstopisac Aerosmitha Joe Perry i gitarist Tommy Henriksen nastala je 2012. godine kao hommage slavnoj ekipi umjetnika iz 70-ih koja je živjela brzo, glasno i bez kompromisa, originalnim “Hollywood Vampiresima”. 

Debitantski album objavljuju 2015. godine, a okupio je impresivnu listu gostiju poput Paula McCartneya, Davea Grohla, Slasha, Briana Johnsona, Joea Walsha i pokojnog Christophera Leeja, a njihov nastup na 58. izdanju nagrade Grammy, gdje su odali počast Lemmyju Kilmisteru izvedbom “Ace of Spades”, ostao je upisan kao jedan od najupečatljivijih trenutaka suvremenog rocka. 

Europska turneja započinje 12. kolovoza u Londonu, a prije Pule nastupit će u Cardiffu, Glasgowu, Manchesteru, Birminghamu, Halifaxu, Nurnbergu, Parizu, Koelnu, Hamburgu, Milanu, kao i brojnim drugim gradovima. Njihovi su koncerti sirovi, nepredvidivi i nabijeni emocijom, upravo onakvi kakav rock treba biti, poručuju organizatori. 

