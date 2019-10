Sjajni The Chemical Brothers rasplesali pun Dom sportova

Manchesterski duo The Chemical Brothers konačno su se, nakon nastupa na Zrću 2010. te na Ultri 2015., ukazali i u Zagrebu, a puna dvorana Doma sportova oduševljeno ih je zazivala i nakon završetka uigranog i odličnog 90-minutnog seta. Njihovi nastupi uživo evoluirali su s godinama od underground klubova do najvećih svjetskih pozornica, a produkcijski gledano radi se o jednom od najimpresivnijih koncerata u Zagrebu uopće.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Vizualna komponenta u nastupima Chemical Brothersa jednako je važna i vrijedna kao i njihova paleta dobro poznatih hitova koji datiraju još od 90-ih do danas, a setlista je prikazala sve ono najbolje što ovaj duo, stasao uz Fat Boy Slima, The Prodigy, The Crystal Method i ostale britanske big beat pionire, nudi.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Mainstream slavu i komercijalne top liste dosegnuli su na prijelazu stoljeća hitovima 'Hey Boy Hey Girl', 'Block Rockin' Beats', a među nešto mlađom publikom posebno singlom 'Galvanize'. Sve navedene pjesme izveli su i u Domu sportova uz fantastične vizuale i lasere, a neizbježno je bilo i ispaljivanje konfeta.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

The Chemical Brothers su konačno i zagrebačkoj publici uživo potvrdili svoj status jednog od najznačajnijih sastava elektroničke glazbe posljednjih 20-ak godina, a razdragani fanovi u Domu sportova pratili su njihov ritam od prvih snažnih baseva do odlaska s pozornice.

