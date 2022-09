Sjećanje na Ljiljanu Molnar: Profesorici je sa 16 odbrusila da će doći do Metropolitana...

Na današnji dan 2007. godine preminula je velika sopranistica Ljiljana Molnar Talajić. Bila je operna diva koja pjevala u najvećim svjetskim opernim kućama ili, kako su za nju voljeli reći, "posljednji veliki verdijanski sopran, nezaboravna Aida". U spomen na veliku Ljiljanu Molnar Talajić danas će u zagrebačkome Melinu u Tkalčićevoj ulici biti i promocija knjige "La Molnar". Autori su sin sopranistice Dalibor Talajić i Jagoda Martinčević.

- Moja je majka imala impresivnu karijeru sopranistice, no meni su bile važnije neke crtice iz života jer to čini čovjeka. Nisam mogao pisati o njenoj karijeri jer, dok je nastupala, bio sam premlad, zbog toga je tu i Jagoda Martinčević. Tekst nije zajednički, to su dva teksta, a unutar onog biografskog dijela dolaze moje crtice iz majčina života, malo veće didaskalije, neki njeni pogledi - objasnio nam je Dalibor Talajić.

Dodao je kako ovo nije klasična biografija, ali da je jedinstvena jer nije suhoparna, a istodobno je ipak i dokument. A to kako nije suhoparna, lako je zaključiti po crticama koje nam je Talajić otkrio. Evo nekih:

- Šesnaest godina je imala kad je odbrusila profesorici: 'Možete vi pričat šta oćete, al' ja ću u Metropolitan doć!'.

- Recite im da ne dolazi u obzir da nastupam. U to doba godine pravim urmašice!

- Ako postoji glazba zbog koje je baš rođena, onda je to Verdijev 'Requiem'. Bila je glas kakav je Verdi mogao samo sanjati.

To su samo neke, a Talajić je ispričao koja je anegdota njemu najdraža. Ljiljana Molnar Talajić nastupala je u Italiji, točnije u Cataniji, rodnom gradu Vincenza Bellinija. Na repertoaru je bila "Norma".

- To je, uz Aidu, uloga koja ju je proslavila. Partnerica joj je bila Fiorenza Cossotto. Moja je mama dobila takav aplauz da je Cossotto ušla u garderobu i rekla joj neka izađe i publici kaže da prestanu. Nakon nje ušli su neki mafijaši i rekli da kaže samo riječ i Fiorenze više neće biti. Nije ništa rekla, nikakvo se zlo nije dogodilo - opisao je Dalibor Talajić.

Bilo je često situacija u kojima je bila vani s društvom, a netko bi želio da zapjeva "Ave Maria".

- To su mogle biti birtije, a i ozbiljni restorani. No ako bi netko u dva ili tri ujutro to tražio, moja bi je majka otpjevala. Od Schubertove ‘Ave Marije’ napravila je kavansku pjesmu - našalio se Talajić.

