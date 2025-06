ŽIVI U LONDONU Sjećate li ga se? Petar Cvirn je zavodio u seriji 'Dolina sunca', a onda nestao. Evo što radi sada

Hrvatski glumac Petar Cvirn lice je koje je domaća publika upoznala kroz brojne televizijske i kazališne uloge, no njegov put do uspjeha bio je sve samo ne pravocrtan. Od juniorskog prvaka u skoku s motkom do traženog glumca na britanskom tržištu, Cvirn je dokaz da se talent, svestranost i upornost uvijek isplate. Iako danas živi u Londonu, ostaje duboko povezan s Hrvatskom, gdje je izgradio temelje svoje impresivne karijere.