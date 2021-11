Predstavio se u showu 'Ljubav je na selu' kao natjecatelj s teškom životnom pričom. Ante Ćelić (24) početkom lipnja, kada su bile u jeku pripreme za novu sezonu, ispričao je pred kamerama da ga je majka ostavila kada je imao tek 13 godina. Ubrzo je istina izašla na vidjelo, a i njegova majka je potvrdila da sve što je ispričao nije točno te da ima i dijete koje nije niti spomenuo produkciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se da je 'brodolom' s kraja proljeća brzo zaboravio. Naime, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju ispričao je da se prošlog petka oženio za trgovkinju Antoniju (24) iz Imotskog. Fotografije s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

- Čekam dite i baš sam sritan! Antonija ima rodit u četvrtom misecu, ne znamo još šta nosi. Vidjela me na televiziji i poslala poruku preko društvenih mreža, počeli smo se dopisivat, odmah mi se svidjela. Kad sam otišao u Imotski da je vidim shvatio sam da je to to, privukla me pogledom - ispričao je Ante koji se s Antonijom zasad vjenčao samo kod matičara, dok crkveni obred planiraju iduće godine.

Zajedno žive u Metkoviću u stanu s njegovim ocem i ženom te dvojicom braće.

- Moji su je baš lipo prihvatili, a i njena familija mene. Mater nisam zva na pir jer sam još ljut na nju zbog laži koje je govorila. Dosta me potvrdila i nisam je želio u blizini da se ne svađamo - ispričao je.

Upravo je majka bila najviše šokirana njegovim 'nastupom' u 'Ljubav je na selu'.

- Jako me povrijedilo kad je rekao da sam ga ostavila kad je imao 13 godina, to je laž. Ostavila sam njegovog oca, a ne njega. Odgojila sam ga, pronašla mu posao u zaštitarskoj firmi, a on se s 20 godina odlučio vratiti svom ocu u Borovce. Ja tu nisam ništa mogla - kaže nam potresena gospođa Nevenka. Tvrdi da Ante laže da nisu u kontaktu, jer se viđaju na obiteljskim okupljanjima i uvijek je tu za njega kad je zatreba.

- Priča kako želi biti otac, a ima dvoje djece koje s različitim djevojkama koje je ostavio. Unuke ne poznajem, ali voljela bih doći do tih cura, jako mi ih je žao, Ante ih uvijek na kraju ostavi - otkrila nam je Ćelićeva majka i dodala kako ne shvaća zašto je njezin sin ispričao tolike laži.