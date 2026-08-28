Sjećate li se Ive? Pobjednica 'Gospodina Savršenog' postala je majka! Evo kako sad izgleda

Sjaj novopečene majke, poručila je Iva Runjanin nakon porođaja iz bolničkog kreveta. Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' rodila je prvo dijete, a kasnije je pokazala i odlazak iz zagrebačkog rodilišta sa suprugom Matom. Bebu su smjestili u autosjedalicu preko koje je bila prebačena ružičasta dekica, pa su mnogi pretpostavili da je par dobio djevojčicu. Iva i Mato spol djeteta zasad nisu otkrili.

Foto: Instagram

Iva i Mato vjenčali su se sredinom svibnja ove godine. Tad je otkrila nekoliko detalja sa svadbe, među kojima su bili njihov prvi ples i druženje s djeverušama.

- Posebno me dirnulo kad mi je moja draga prijateljica i akademska pjevačica Irma Dragičević otpjevala pjesmu ‘Što me čini sretnom’, kao i govor našega prijatelja koji je na vrlo emotivan i poseban način uspio dirnuti baš sve prisutne - prisjetila se u svibnju za 24sata.

Foto: Privatni album

Tad je ispričala i kako je počela njihova veza. Upoznali su se preko posla, a prije nego što su postali par dugo su bili prijatelji i poslovni suradnici. Ivu je javnost upoznala 2018. godine u prvoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojoj je pobijedila i osvojila Gorana Jurenca.

Njihova veza nakon showa nije potrajala. Nakon 'Gospodina Savršenog' nije nastavila graditi karijeru pred kamerama. Okrenula se marketingu, poslu u kojem je, kako nam je ranije govorila, najviše privlači kreativna strana. Danas ima višegodišnje iskustvo u digitalnom marketingu i vođenju društvenih mreža.

- Mislim da sam danas puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada. Nakon showa sve se događalo dosta intenzivno i brzo, a s vremenom naučiš koliko su ti važni mir, stabilnost i ljudi kojima vjeruješ - rekla nam je Iva.