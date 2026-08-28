Iva Runjanin, koja je 2018. osvojila Gorana Jurenca u prvoj sezoni showa, rodila je prvo dijete
Sjećate li se Ive? Pobjednica 'Gospodina Savršenog' postala je majka! Evo kako sad izgleda
Sjaj novopečene majke, poručila je Iva Runjanin nakon porođaja iz bolničkog kreveta. Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' rodila je prvo dijete, a kasnije je pokazala i odlazak iz zagrebačkog rodilišta sa suprugom Matom. Bebu su smjestili u autosjedalicu preko koje je bila prebačena ružičasta dekica, pa su mnogi pretpostavili da je par dobio djevojčicu. Iva i Mato spol djeteta zasad nisu otkrili.
Iva i Mato vjenčali su se sredinom svibnja ove godine. Tad je otkrila nekoliko detalja sa svadbe, među kojima su bili njihov prvi ples i druženje s djeverušama.
- Posebno me dirnulo kad mi je moja draga prijateljica i akademska pjevačica Irma Dragičević otpjevala pjesmu ‘Što me čini sretnom’, kao i govor našega prijatelja koji je na vrlo emotivan i poseban način uspio dirnuti baš sve prisutne - prisjetila se u svibnju za 24sata.
Tad je ispričala i kako je počela njihova veza. Upoznali su se preko posla, a prije nego što su postali par dugo su bili prijatelji i poslovni suradnici. Ivu je javnost upoznala 2018. godine u prvoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojoj je pobijedila i osvojila Gorana Jurenca.
Njihova veza nakon showa nije potrajala. Nakon 'Gospodina Savršenog' nije nastavila graditi karijeru pred kamerama. Okrenula se marketingu, poslu u kojem je, kako nam je ranije govorila, najviše privlači kreativna strana. Danas ima višegodišnje iskustvo u digitalnom marketingu i vođenju društvenih mreža.
- Mislim da sam danas puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada. Nakon showa sve se događalo dosta intenzivno i brzo, a s vremenom naučiš koliko su ti važni mir, stabilnost i ljudi kojima vjeruješ - rekla nam je Iva.
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