IMALA KONCERT U ARENI

Sjećate li se koncerta? Prošlo je 14 godina otkada je Britney Spears posjetila Zagreb...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
ARHIVA - 2011. Zagreb: Pjeva?ica Britney Spears u pratnji de?ka izlazi iz hotela Westin | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Koncertni spektakl koji je priredila jedna od najpoznatijih pjevačica ikada u zagrebačku Arenu privukao je obožavatelje, ali i neke domaće zvijezde

Svjetski poznata pop zvijezda Britney Spears na današnji je dan prije točno 14 godina prvi put posjetila Zagreb i publici pružila nezaboravan doživljaj. Tom prilikom, mnoge su novine i portali objavljivali sve poznate detalje vezane uz njen dolazak. Koncert je održan u Areni Zagreb, a bio je dio turneje 'Femme fatale', kojom je pjevačica promovirala svoj, tada najnoviji, istoimeni album.

ARHIVA - 2011. Zagreb: Pjeva?ica Britney Spears u pratnji de?ka izlazi iz hotela Westin | Foto: Borna Filic/PIXSELL
U Zagreb je Britney stigla autobusom iz Budimpešte, u kojoj je također održala koncert, a odsjela je u hotelu Westin. Sa sobom je povela cijelu svoju obitelj - majku, oca, sinove Seana Prestona i Jaydena Jamesa te tadašnjeg partnera Jasona Trawicka, s kojim je viđena ispred hotela. Jednom je prilikom izjavila kako joj je obitelj na prvom mjestu te kako je zahvalna svojim roditeljima zbog načina na koji su je odgojili.

ARHIVA - 2011. Zagreb: Pjeva?ica Britney Spears u pratnji de?ka izlazi iz hotela Westin | Foto: Borna Filic/PIXSELL
Iako Arena nije bila puna, 7000 obožavatelja oduševljeno je pozdravilo tada 29-godišnju pjevačicu koja je povikala: 'Što ima, Zagrebe?'. Pred zagrebačkom publikom otpjevala je neke od svojih najvećih hitova kao što su 'Hold it against', 'Piece of me', 'Up and down', 'I wanna go', 'Womanizer' i mnogi drugi. Za vrijeme izvedbe pjesme 'Lace and Leather', Britney je na pozornicu pozvala mladića kojemu je pružila nezaboravan doživljaj senzualno plešući oko njega. Na pozornicu su također bili pozvani i natjecatelji RTL-ova showa 'Kad se pretvorim u Britney'. Koncertu su prisustvovale i neke domaće zvijezde poput Severine, Elle Dvornik te umjetnika Zorana Arapovića. Nekoliko dana nakon nastupa, Britney se hrvatskoj publici zahvalila putem svog Twitter profila.

FILE PHOTO: Premiere of "Once Upon a Time In Hollywood" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Koncert Britney Spears, kao i njen boravak u Zagrebu, bio je popraćen brojnim mjerama sigurnosti,a sama je pjevačica u to vrijeme prolazila depresivno razdoblje. Susreta s njom prisjetila se i Ella Dvornik, jedna od pobjednica ranije spomenutog RTL-ovog natječaja. Za Jutarnji list otkrila je kako su slavnu pjevačicu satima čekali u backstageu, a sam susret s njom trajao je jedva desetak sekundi. Ella je rekla kako je cijeli doživljaj bio prilično razočaravajuć te da su morali slijediti mnoga pravila, no svejedno se prisjeća kako je za nju to bilo nezaboravno iskustvo.

Karijera Britney Spears popraćena je mnogim kontroverzama i skandalima, a o njima govore i dokumentarci o njenom životu. U filmovima su spomenuta stroga pravila koja je morala poštivati, problematičan odnos s bližnjima te njena borba s narušenim mentalnim zdravljem.

17497582
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
