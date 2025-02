Sjećate li se legendarne scene iz 'Taksista'? Robert De Niro: 'Radi se o spontanoj improvizaciji...'

Poznati glumac Robert De Niro (81) govorio je o legendarnoj sceni "You Talkin' To Me?" iz filma "Taksist" (Taxi Driver) Martina Scorsesea, otkrivši da je ona djelomično improvizirana.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Glumac Robert De Niro je istaknuo kako neke od najboljih filmskih scena nastaju improvizacijom, iako to nije uvijek slučaj. Legendarna scena iz filma 'Taksist' u kojoj taksist Travis Bickle (Robert De Niro) drži pištolj i razgovara sam sa sobom pred ogledalom, zamišljajući kako se suočava s neprijateljem, postala je kultna.

"Meni se obraćaš? S kim onda, dovraga, još razgovaraš? Meni se obraćaš? Pa ja sam jedini ovdje. Što misliš, s kim, dovraga, razgovaraš?"

- Scena je snimljena spontano. Ne znate što će se dogoditi. To je zabavno raditi, osobito s nekim poput Martina Scorsesea. Lijepo je pratiti scenarij, ali jednako je uzbudljivo i 'skrenuti s puta'. Nikada ne znate kada takvi trenuci mogu poslužiti - rekao je De Niro tijekom gostovanja u emisiji 'Live with Kelly and Mark'.

Foto: IMDB/screenshot

Zahvaljujući ovoj ulozi bio je nominiran za Oscara za najboljeg glumca, no nagrada je na kraju pripala pokojnom Peteru Finchu za ulogu u filmu 'Network'.

Američki filmski institut je 2003. godine lik Travisa Bicklea uvrstio na 30. mjesto liste 100 najvećih filmskih negativaca u povijesti.

Postojali su planovi za nastavak ovog kultnog filma – De Niro i Scorsese započeli su pregovore sa scenaristom Paulom Schraderom. No, projekt je 2013. propao jer redatelj nije bio zadovoljan scenarijem.