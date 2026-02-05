Obavijesti

Show

Komentari 2
POVRATAK U PROŠLOST

Sjećate li se 'Malavizije'? Bucka i Ivica druže se već više od 50 godina, sada su zajedno pozirali

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Sjećate li se 'Malavizije'? Bucka i Ivica druže se već više od 50 godina, sada su zajedno pozirali
9
Foto: Instagram

Glumica Vitomira Lončar, koja već neko vrijeme živi i radi u Kini, posjetila je Zagreb gdje se našla sa starim prijateljem i kolegom Ivicom Zadrom

Admiral

Naša proslavljena glumica, producentica i znanstvenica Vitomira Lončar, koja posljednjih godina živi na relaciji Kina-Hrvatska, novom je objavom na svom Instagram profilu raznježila brojne pratitelje. Fotografija ponovnog susreta s dragim prijateljima nakon više od pedeset godina poznanstva izazvala je lavinu nostalgičnih reakcija i mnoge vratila u neka sretnija, bezbrižnija vremena.

Vitomira je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira nasmijana u društvu dugogodišnjeg prijatelja i kolege Ivice Zadre s kojim je, između ostalog, 90-ih godina snimala i 'Malaviziju'. U opisu je otkrila koliko joj ovaj susret znači, naglašavajući snagu prijateljstva koje traje desetljećima.

"I ponovni susret! Godinu dana je prošlo kao da je bilo jučer. Nakon više od 50 godina druženja tema za razgovor ne nedostaje, ali je ipak najvažnije da samo svi i dalje živi i zdravi", napisala je.

youtube
Foto: youtube

Pratitelji su u komentarima odmah izrazili svoje oduševljenje, a mnogi su prepoznali lica s fotografije koja su ih podsjetila na djetinjstvo i popularnu dječju emisiju koju su zajedno vodili. Komentari poput "Ajme... Da je vratit vrime...", "Kad ste zajedno vodili emisiju za djecu bilo je to fantastično, uvijek veselo" i "Nezaboravni...." svjedoče o dubokom tragu koji je ova ekipa ostavila na generacije gledatelja. Jedan od pratitelja kratko je poručio: "Divno Vas vidjet opet skupa!", sažimajući osjećaje mnogih.

PODIJELILA FOTKU Vitomira Lončar i njezin suprug pohvalili se transformacijom: 6 godina smo stariji i 30 kila lakši
Vitomira Lončar i njezin suprug pohvalili se transformacijom: 6 godina smo stariji i 30 kila lakši

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...
SAMO LIJEPE RIJEČI

Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako, rekao je Dagur
Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?
ŠTO VI MISLITE?

Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Šibenski cvjećar svojim izgledom i duhovitim izjavama izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, mnogi ga pitaju koju kremu koristi
Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'
OBJASNIO SVE

Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'

Dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026