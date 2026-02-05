Sjećate li se 'Malavizije'? Bucka i Ivica druže se već više od 50 godina, sada su zajedno pozirali

Naša proslavljena glumica, producentica i znanstvenica Vitomira Lončar, koja posljednjih godina živi na relaciji Kina-Hrvatska, novom je objavom na svom Instagram profilu raznježila brojne pratitelje. Fotografija ponovnog susreta s dragim prijateljima nakon više od pedeset godina poznanstva izazvala je lavinu nostalgičnih reakcija i mnoge vratila u neka sretnija, bezbrižnija vremena.

Vitomira je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira nasmijana u društvu dugogodišnjeg prijatelja i kolege Ivice Zadre s kojim je, između ostalog, 90-ih godina snimala i 'Malaviziju'. U opisu je otkrila koliko joj ovaj susret znači, naglašavajući snagu prijateljstva koje traje desetljećima.

"I ponovni susret! Godinu dana je prošlo kao da je bilo jučer. Nakon više od 50 godina druženja tema za razgovor ne nedostaje, ali je ipak najvažnije da samo svi i dalje živi i zdravi", napisala je.

Foto: youtube

Pratitelji su u komentarima odmah izrazili svoje oduševljenje, a mnogi su prepoznali lica s fotografije koja su ih podsjetila na djetinjstvo i popularnu dječju emisiju koju su zajedno vodili. Komentari poput "Ajme... Da je vratit vrime...", "Kad ste zajedno vodili emisiju za djecu bilo je to fantastično, uvijek veselo" i "Nezaboravni...." svjedoče o dubokom tragu koji je ova ekipa ostavila na generacije gledatelja. Jedan od pratitelja kratko je poručio: "Divno Vas vidjet opet skupa!", sažimajući osjećaje mnogih.

