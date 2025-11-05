Sjećate li se Marije iz serije Lud, zbunjen, normalan? Pogledajte kako glumica sada izgleda

Tatjana Šojić, bosanskohercegovačka glumica koju svi najviše pamte po ulozi legendarne Marije iz serije "Lud, zbunjen, normalan", fotografirala se s našom glumicom Natašom Janjić, a fotografija je odmah privukla brojne obožavatelje.

Na fotografiji koju je Nataša objavila na svom Instagram profilu, Tatjana šalje pusu u kameru, a na glavi ima sivu kapu koja donekle prekriva njenu, sada smeđu kosu.

''Svi dragi razlozi dolaska u Sarajevo'', napisala je Nataša uz galeriju fotografija iz glavnog grda Bosne i Hercegovine, a Hashtagovima je dala naslutiti da je riječ o nekakvom snimanju.

Dok je Tatjana u hit-seriji imala crvenu kosu, na najnovijoj fotki ima smeđu kosu, a njezino rijetko pojavljivanje u javnosti izazvalo je hrpu komentara.

"Da sam neko pa da Vas upoznam...Vi zračite...Bravo!" i 'Super ste, slika s Tatjanom je predobra'' samo su neki od komentara na objavljenu fotografiju.