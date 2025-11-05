Obavijesti

Sjećate li se Marije iz serije Lud, zbunjen, normalan? Pogledajte kako glumica sada izgleda


Sjećate li se Marije iz serije Lud, zbunjen, normalan? Pogledajte kako glumica sada izgleda
Foto: screenshot/Youtube

Naša glumica Nataša Janjić objavila je na svom Instagram profilu fotografiju s Tatjanom Šojić koju svi i dalje povezuju s ulogom Marije iz legendarne humoristične serije 'Lud, Zbunjen, normalan'

Tatjana Šojić, bosanskohercegovačka glumica koju svi najviše pamte po ulozi legendarne Marije iz serije "Lud, zbunjen, normalan", fotografirala se s našom glumicom Natašom Janjić, a fotografija je odmah privukla brojne obožavatelje.

Na fotografiji koju je Nataša objavila na svom Instagram profilu, Tatjana šalje pusu u kameru, a na glavi ima sivu kapu koja donekle prekriva njenu, sada smeđu kosu.

''Svi dragi razlozi dolaska u Sarajevo'', napisala je Nataša uz galeriju fotografija iz glavnog grda Bosne i Hercegovine, a Hashtagovima je dala naslutiti da je riječ o nekakvom snimanju. 

Dok je Tatjana u hit-seriji imala crvenu kosu, na najnovijoj fotki ima smeđu kosu, a njezino rijetko pojavljivanje u javnosti izazvalo je hrpu komentara. 

"Da sam neko pa da Vas upoznam...Vi zračite...Bravo!" i 'Super ste, slika s Tatjanom je predobra'' samo su neki od komentara na objavljenu fotografiju.

