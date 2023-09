Sjećate li se prvog pobjednika 'Big Brothera'? Saša sada živi u Švedskoj, bavi se tetoviranjem

Saša Tkalčević (51) iz Bjelovara pobijedio je u reality emisiji 'Big Brother' prije 19 godina, u prvoj hrvatskoj sezoni. Kao pobjednik je kuću napustio s milijun kuna, a on danas živi u Švedskoj sa suprugom Mirelom i djecom.

POGLEDAJTE VIDEO:

U Švedskoj se bavi tetoviranjem, ima vlastiti studio i kaže kako se u Hrvatsku nema namjeru vratiti živjeti, a da je znao da će biti ovako dobro odselio bi se i ranije, priznao je jednom.

Također, Saša je pustio poveću bradu, a na svojim društvenim mrežama najviše objavljuje fotografije vezane za svoj posao.

Foto: RTL

- Ipak, u Švedskoj vam ne pada lova sa stabla, kako se to obično misli. Svi radimo punom parom, ali nekako je to sve malo mirnije. Manje je stresa. Ne razmišljaš hoćeš li dobiti otkaz, svatko zna točno tko što radi, sve je dobro napravljeno... Ne mogu sebe uzimati u obzir jer ja imam svoj studio, sam sebi sam gazda i radim koliko hoću i reguliram si vrijeme na način kako ja želim - rekao je ranije Saša za Story.

Dok on ima salon za tetoviranje, supruga mu radi kao medicinska sestra.

Foto: Facebook

- Nije velik salon, unutra imam izloženo dosta tih svojih slika što slikam na platnu i imam dva mjesta za tetoviranje. Jedno mjesto iznajmljujem jednoj umjetnici koja mi pomaže neke sitne stvari jer imam dosta posla, a drugi dio je gdje ja radim neke veće projekte. Prostor je moj 'u prvu ruku', oni to kažu. To znači da imam ugovor da dok god sam ja živ, on je moj. Ne može me nitko istjerati, reći da će za 2 godine uređivati pa moraš iseliti. To mi daje sigurnost koju sam želio. Dao sam svoj kapital u to - objasnio je Saša tada.

Podsjetimo, Saši je u finalu parirao Zdravko Lamont (42), koji se prije nekoliko godina također preselio u Švedsku. Tamo prodaje domaće proizvode, a priznao je da ga je na to potaknuo upravo Šaša.