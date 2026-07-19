Sjećate se Deana iz 'Gilmorica'? Kasnije je 15 godina lovio demone u seriji 'Supernatural'

Jared Tristan Padalecki rođen je 19. srpnja 1982. godine u Teksasu gdje je i odrastao. Iako je nakon srednje škole planirao upisati fakultet, preselio se u Los Angeles kako bi ostvario glumačku karijeru. Prvi značajan korak prema uspjehu ostvario je 1999. godine pobjedom na Foxovu natjecanju "Claim to Fame Contest". Upravo mu je taj uspjeh omogućio upoznavanje agenta, što mu je otvorilo vrata profesionalnoj glumi. Iste godine ostvario je manju ulogu u filmu "A Little Inside", a već 2000. dobio je ulogu Deana Forestera u popularnoj seriji "Gilmorice".

Početkom 2000-ih Padalecki se pojavljivao u brojnim televizijskim filmovima, uključujući naslove "Silent Witness", "Close to Home" i Disneyjev film "A Ring of Endless Light". Njegova filmska karijera dodatno se razvila 2004. godine kada je dobio ulogu u komediji "New York Minute" uz sestre Mary-Kate i Ashley Olsen te u pustolovnom filmu "Flight of the Phoenix" uz Dennisa Quaida i Hugha Laurieja. Sljedeće godine ostvario je jednu od glavnih uloga u hororu "House of Wax", gdje je glumio uz Elishu Cuthbert, Chada Michaela Murrayja i Paris Hilton, a iste je godine nastupio i u hororu "Cry Wolf".

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Presudan trenutak njegove karijere dogodio se 2005. godine kada je izabran za ulogu Sama Winchestera u seriji "Supernatural". Serija je tijekom petnaest sezona pratila braću Winchester u borbi protiv nadnaravnih bića te je postala jedna od najuspješnijih i najdugovječnijih znanstveno-fantastičnih televizijskih serija u SAD-u. Završila je 2020. godine, a ostavila je snažan trag među milijunima obožavatelja diljem svijeta.

- Mislim da sam plakao svaki put kada sam čitao posljednji dio scenarija serije - komentirao je glumac za EW uoči finala "Supernaturala".

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Nakon završetka "Supernaturala", Padalecki je nastavio uspješnu televizijsku karijeru. Godine 2019. objavljeno je da će preuzeti glavnu ulogu u seriji "Walker", modernoj adaptaciji poznate serije "Walker, Texas Ranger". Serija je premijerno prikazana 2021. godine i emitirala se četiri sezone prije nego što je otkazana 2024. Iste godine pridružio se kao gostujući glumac seriji "The Boys", čiji je autor Eric Kripke, tvorac "Supernaturala". U rujnu prošle godine potvrđeno je da će glumiti u Netflixovoj filmskoj adaptaciji romana "The Bodyguard" autorice Katherine Center, zajedno s Leighton Meester.

Na privatnom planu Jared Padalecki upoznao je glumicu Genevieve Cortese tijekom snimanja četvrte sezone "Supernaturala", gdje je ona gostovala u ulozi Ruby. Zaruke su objavljene početkom 2010. godine, a romantična prosidba dogodila se u Muzeju umjetnosti Metropolitan u New Yorku, ispred njihove omiljene slike "Ivana Orleanska" francuskog slikara Julesa Bastien-Lepagea. Par se vjenčao 27. veljače 2010. u Sun Valleyju te danas imaju troje djece.