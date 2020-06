Sjećate se Maje iz 'Savršenog'? Nakon showa promijenila izgled

<p>Sarajka <strong>Maja Đukanović </strong>(29) natjecala se u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' gdje se borila za srce <strong>Mije</strong> <strong>Matića </strong>(27). Nakon toga, Maja se više nije pojavila u drugim televizijskim formatima, ali je aktivna na društvenim mrežama. Iako ne dijeli zrna mudrosti poput mnogih drugih kandidata istog ili sličnog showa, Maja redovito objavljuje svoje fotografije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikolina iz 'Savršenog' otišla u 'Brak na prvu'</strong></p><p>U showu je imala dugu, svjetlo smeđu kosu s pramenovima, a sad je odlučila promijeniti izgled. Maja na posljednjoj objavljenoj fotografiji ima plavu kosu. </p><p>Maja je mnogim gledateljima zapela za oko zbog svog humora, kojim je nasmijavala i one pored sebe, ali i one ispred malih ekrana. Mijo i Maja nisu 'kliknuli' pa mu je ona rekla da ne želi ostati u showu.</p><p>- Izvini, ne mogu uzeti ružu! Ne mogu, a sviđaš mi se jako. Ja sam došla zavesti momka i ispunila sam svoj zadatak, ali ti nisi svoj - odbrusila mu je Maja i napustila borbu za njegovo srce. </p><p> Mijo je potrčao za njoj i pokušao ju odgovoriti od odlaska, ali nije uspio.</p><p>- Ja nemam energije za propale slučajeve, ja ne mogu slušati alapače da dođem do njega. Ja i šest žena, ja i 200 žena, ja i 19 žena. Meni one kljucaju glavu - bijesna je tada bila Maja. </p>