Sjećate se šašavog Reesea iz serije 'Malcolm u sredini'? Vraća se glumi, snima nove epizode

Serija Malcolm u sredini prati dogodovštine četiri brata i njihovih roditelja, mnogima je obilježila djetinjstvo, a i danas je omiljena. Nastala je u periodu od 2000. do 2006. godine, a jedan od omiljene braće iz serije bio je i Reese kojeg je glumio Justin Berfield (38).

Mama i tata Hal i Lois te sinovi Malcolm, Reese, Francis i Dewey (te poslije najmlađi Jamie) su, kako ih mnogi opisuju, obitelj iz pakla. Svađaju se, urlaju, upadaju u nevolje i čini se kao da se na prvu loptu (pa i drugu i treću) uopće ne mogu podnijeti.

Reese je stariji brat glavnog lika Malcolma koji mu svojim smicalicama nerijetko zagorčava život. Iako u seriji glumi starijeg brata, Justin Berfield imao je svega 14 godina kada je dobio ulogu i bio je tri mjeseca mlađi od Frankieja Muniza koji je glumio srednjeg brata i genijalca Malcolma.

Prije dvije godine počela su šuškanja da bi se serija mogla vratiti na male ekrane, a krajem prošle godine šuškanja je potvrdila streaming platforma Disney+. Otkrili su kako rade na novim nastavcima Malcolma u sredini.

Iako se povukao iz svijeta glume, Justin Berfield potvrdio je kako će reprizirati ulogu šašavog starijeg brata Reesea.

- Na putu da se pridružim svojoj obitelji iz Malcolma u sredini. Vidimo se uskoro! - napisao je Justin na Instagramu i podijelio fotografiju Reesea kako vozi automobil.

Iako se nakon snimanja 'Malcolma' povukao iz svijeta glume, ostao je u svijetu filma i televizije, a režirao je film The Pet Detective i bavio se producentskim poslom. Za kanal Fox producirao je seriju Sons of Tucson iz 2010., a čak je i glumio u jednoj od epizoda. Ipak, bio je to njegov posljednji glumački angažman sve do sada kada je potvrdio da se vraća ulozi Reesea.

Od tada Justin živi miran obiteljski život, a u međuvremenu je dobio i kćer.