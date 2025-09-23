Obavijesti

Sjećate se Tamare iz 'Braka na prvu'? Odselila je na Tajland! 'Hrvatska mi ne nedostaje...'

Sjećate se Tamare iz 'Braka na prvu'? Odselila je na Tajland! 'Hrvatska mi ne nedostaje...'
Foto: rtl

Tamara Razum nedavno se potpuno povukla iz javnosti i s društvenih mreža, a sada je otkrila da je odselila na Tajland. Tamo je, kaže, život puno smireniji...

Tamara Razum, bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gdje je bila u braku s Filipom Belićem, napravila je veliku promjenu u svojem životu. Između nje i Filipa se na kraju nije dogodila ljubav, a iako su često govorili da su dobri prijatelji, naposljetku je svatko otišao svojim putem. Tamara je nakon eksperimenta odlučila otvoriti svoj fitness centar, a sada je okrenula potpuno novi list! 

Kako je otkrila za RTL, odselila je iz Hrvatske i to na Tajland! 

Foto: RTL

- Preselila sam se privremeno na Tajland, živim u Pattayi. Odluka o preseljenju, koliko je bila instinktivna, toliko se i dugo kuhala u meni. Otkako sam se zadnji put vratila s Tajlanda, proteklih osam godina pokušavala sam u Hrvatskoj stvoriti život za sebe – pronaći stan, posao, udati se. Išla sam u dobrom smjeru, ali ništa od toga nije uspijevalo - ispričala je. 

Tamara je dodala i kako joj je bilo teško biti financijski samostalna. 

- Radila sam tri posla i više nisam vidjela smisla u tome da cijelu mladost potratim radeći po cijele dane. Uvjeti u kojima sam bila u Hrvatskoj mi se nisu sviđali i shvatila sam da to nije život kakav želim živjeti - ispričala je. 

Foto: screenshot/instagram

Istaknula je kako je život na Tajlandu jako smiren i bez stresa, kao i da su hrana i prijevoz jeftini. Hrvatska joj, kaže, ne nedostaje. 

- Radim i dalje u obje struke. Bavim se fitness treningom, ali i animacijom s djecom. Radimo u hotelu u kojem sam već prije radila, ovdje poznajem ljude, imam prijatelje i lijepo mi je - objasnila je. 

Ranije se Tamara povukla i s društvenih mreža jer su one, kaže, postale 'leglo negativnih komentara'. 

- Ostavila sam sve u Hrvatskoj - emocionalno, psihički i fizički. Spakirala sam kofere i rekla sama sebi: 'Ovo za mene više ne funkcionira, idem ispočetka' - objasnila je. 

Foto: RTL

Što se ljubavi tiče, Tamara kaže kako nema nikakvih simpatija, no da joj je zapravo jako dobro. S Filipom se ne čuje, a otkako je otišla na Tajland, u kontaktu je samo sa svojim najbližima. 

- Napravila sam veliku selekciju ljudi koje želim u životu - onih koji mi pomažu da rastem. Posvetila sam se radu na sebi i prestala se baviti drugima - zaključila je. 

