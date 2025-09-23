Sjećate se Tamare iz 'Braka na prvu'? Odselila je na Tajland! 'Hrvatska mi ne nedostaje...'

Tamara Razum, bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gdje je bila u braku s Filipom Belićem, napravila je veliku promjenu u svojem životu. Između nje i Filipa se na kraju nije dogodila ljubav, a iako su često govorili da su dobri prijatelji, naposljetku je svatko otišao svojim putem. Tamara je nakon eksperimenta odlučila otvoriti svoj fitness centar, a sada je okrenula potpuno novi list!

Kako je otkrila za RTL, odselila je iz Hrvatske i to na Tajland!

Foto: RTL

- Preselila sam se privremeno na Tajland, živim u Pattayi. Odluka o preseljenju, koliko je bila instinktivna, toliko se i dugo kuhala u meni. Otkako sam se zadnji put vratila s Tajlanda, proteklih osam godina pokušavala sam u Hrvatskoj stvoriti život za sebe – pronaći stan, posao, udati se. Išla sam u dobrom smjeru, ali ništa od toga nije uspijevalo - ispričala je.

Tamara je dodala i kako joj je bilo teško biti financijski samostalna.

- Radila sam tri posla i više nisam vidjela smisla u tome da cijelu mladost potratim radeći po cijele dane. Uvjeti u kojima sam bila u Hrvatskoj mi se nisu sviđali i shvatila sam da to nije život kakav želim živjeti - ispričala je.

Foto: screenshot/instagram

Istaknula je kako je život na Tajlandu jako smiren i bez stresa, kao i da su hrana i prijevoz jeftini. Hrvatska joj, kaže, ne nedostaje.

- Radim i dalje u obje struke. Bavim se fitness treningom, ali i animacijom s djecom. Radimo u hotelu u kojem sam već prije radila, ovdje poznajem ljude, imam prijatelje i lijepo mi je - objasnila je.

Ranije se Tamara povukla i s društvenih mreža jer su one, kaže, postale 'leglo negativnih komentara'.

- Ostavila sam sve u Hrvatskoj - emocionalno, psihički i fizički. Spakirala sam kofere i rekla sama sebi: 'Ovo za mene više ne funkcionira, idem ispočetka' - objasnila je.

Foto: RTL

Što se ljubavi tiče, Tamara kaže kako nema nikakvih simpatija, no da joj je zapravo jako dobro. S Filipom se ne čuje, a otkako je otišla na Tajland, u kontaktu je samo sa svojim najbližima.

- Napravila sam veliku selekciju ljudi koje želim u životu - onih koji mi pomažu da rastem. Posvetila sam se radu na sebi i prestala se baviti drugima - zaključila je.