Sjećate se Tokyo? 'Money Heist' svjetski je proslavio, a evo kako glumici život izgleda danas

Úrsula Corberó rođena je 11. kolovoza 1989. godine u španjolskom Sant Pere de Vilamajoru, gdje je i odrasla. Njezina obitelj nije povezana sa svijetom filma i televizije, no ona je od malena znala da se želi baviti glumom. Prve korake pred kamerama napravila je snimajući reklame, a svoju prvu glumačku ulogu dobila je kada joj je bilo tek 13 godina. Uz glumu se obrazovala i u plesu te je pohađala satove flamenca i jazza.

Pred televizijskim kamerama debitirala je 2002. godine kao Maria u seriji "Mirall Trencat". Nakon nekoliko manjih uloga, od 2008. do 2010. tumačila je Ruth Gómez u seriji Física o Química. Njezin se lik suočavao s ozbiljnim problemima, među kojima je bila i bulimija. Premda je sama serija izazivala brojne rasprave i kontroverzije zbog načina na koji je prikazivala život adolescenata, njezina izvedba privukla je pozornost publike i kritike. Nakon odlaska iz serije karijera joj se nastavila brzo razvijati. Godine 2011. dobila je jednu od glavnih uloga u dramskoj seriji "14 de abril. La República". Iste je godine snimila horor "XP3D" zajedno s Maxijem Iglesiasom, s kojim je kasnije radila na još nekoliko projekata.

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Važan korak u njezinoj karijeri dogodio se 2014. kada je u uspješnoj povijesnoj seriji "Isabel" utjelovila Margaritu Austrijsku. Te je godine postala i prva glumica kojoj je na Filmskom festivalu u Sitgesu dodijeljena nagrada Untameable Award za dotadašnju karijeru. Španjolsko izdanje časopisa Men's Health proglasilo ju je ženom godine, a priznanje joj je uručila glumica Rossy de Palma. Nastavila je izmjenjivati televizijske i filmske uloge te je postala jedna od najpopularnijih glumica svoje generacije na španjolskom govornom području.

Svjetski fenomen i međunarodna karijere

Prijelomni trenutak njezine karijere stigao je 2017. godine. Corberó je dobila jednu od glavnih uloga u kriminalističkoj seriji "La Casa de Papel", međunarodno poznatoj kao "Money Heist". Utjelovila je Tokyo, impulzivnu i nepredvidljivu pljačkašicu koja je ujedno pripovjedačica priče.

Seriju je osmislio Álex Pina, a prvotno se prikazivala na španjolskoj televiziji Antena 3. Nakon što je postala dostupna međunarodnoj publici preko Netflixa, pretvorila se u globalni fenomen. Crveni kombinezoni, maske Salvadora Dalíja i pjesma Bella Ciao postali su prepoznatljivi simboli serije, a Tokyo jedan od njezinih najpoznatijih likova.

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Za Corberó je uloga predstavljala veliku prekretnicu. Dotad uglavnom poznata publici u Španjolskoj, gotovo je preko noći stekla međunarodnu popularnost. Za svoju je ulogu bila nominirana za nagradu Feroz za najbolju televizijsku glumicu, a osvojila je i nagradu ATV za najbolju glumicu. Sama serija osvojila je međunarodni Emmy za najbolju dramsku seriju i postala jedan od najvećih međunarodnih uspjeha španjolske televizijske produkcije.

Godine 2018. Corberó je dobila prvu ulogu na engleskom jeziku u američko-britanskoj kriminalističkoj seriji "Snatch", u kojoj je nastupila uz Ruperta Grinta i Lukea Pasqualina. Godinu poslije pojavila se kao ona sama u španjolskoj humorističnoj seriji "Paquita Salas". Još krajem 2019. objavljeno je da će glumiti Baroness, poznatu negativku iz svijeta G. I. Joea, u holivudskom filmu "Snake Eyes". Film Roberta Schwentkea, u kojem su glumili i Henry Golding, Andrew Koji te Samara Weaving, u kina je stigao 2021. godine, a španjolskoj je glumici označio holivudski debi. Nastavila je glumiti i u španjolskoj produkciji, a prošle godine pridružila se glumačkoj postavi romantične komedije "Rose's Baby" redateljice Trudie Styler, zajedno s Antoniom Banderasom, Evom Birthistle i Forestom Whitakerom.

Ljubila je nekoliko kolega

Privatni život Úrsule Corberó godinama je privlačio pozornost španjolskih medija. Od 2009. do 2011. bila je u vezi s glumcem Israelom Rodríguezom, a tijekom 2011. kratko je bila u vezi sa španjolskim tenisačem Felicianom Lópezom. Od 2013. do 2016. njezin je partner bio španjolski maneken i glumac Andrés Velencoso.

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Od 2016. Corberó je u dugogodišnjoj vezi s argentinskim glumcem Chinom Darínom, sinom poznatog argentinskog glumca Ricarda Darína. Upoznali su se tijekom rada na seriji "La Embajada", a njihovo se profesionalno poznanstvo razvilo u vezu.

U rujnu prošle godine Corberó je putem Instagrama objavila da očekuje prvo dijete. Vijest je popratila duhovitim komentarom "Ovo nije umjetna inteligencija". Corberó i Darín 9. veljače ove godine u Barceloni su dobili sina kojem su dali ime Dante.