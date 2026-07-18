Sjećate se zgodnog Natea iz 'Tračerice'? Imao je problema sa zakonom, evo kako sad izgleda

Chace Crawford rođen je 18. srpnja 1985. godine u Teksasu, gdje je odrastao u predgrađu Dallasa. Tijekom srednje škole radio je kao model, a na Sveučilištu Pepperdine počeo je studirati novinarstvo i marketing. Od studija je odustao nakon nekoliko semestara kako bi se mogao posvetiti glumačkoj karijeri. Prve glumačke korake napravio je sredinom 2000-ih. Filmski debi ostvario je 2006. godine u nadnaravnom trileru "The Covenant", gdje je utjelovio Tylera Simmsa. Već sljedeće godine dobio je ulogu koja je obilježila njegovu karijeru. Pojavio se kao Nate Archibald u seriji "Tračerica". Serija, koja se prikazivala od 2007. do 2012. godine, postala je globalni fenomen, a Crawford se prometnuo u jednog od najprepoznatljivijih mladih glumaca svoje generacije.

Dok je snimao "Tračericu", nastavio je graditi filmsku karijeru. Godine 2008. pojavio se u kriminalističkom trileru "Loaded" te je preuzeo glavnu ulogu u hororu "The Haunting of Molly Hartley". Sljedeće godine glumio je dečka britanske pjevačice Leone Lewis u glazbenom spotu za pjesmu "I Will Be", a časopis People proglasio ga je jednim od najpoželjnijih neženja ljeta.

Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Tijekom sljedećih godina nastavio je nizati raznolike uloge. U drami "Peace, Love & Misunderstanding" glumio je uz Jane Fondu i Catherine Keener, dok je u romantičnoj komediji "What to Expect When You're Expecting" dijelio kadar s Cameron Diaz i Jennifer Lopez. Na televiziji se 2014. godine pojavio kao gostujući glumac u popularnoj seriji "Glee", gdje je utjelovio Biffa McIntosha. U isto vrijeme preuzeo je glavnu ulogu u nezavisnoj komediji "Mountain Men", a potom i psihološkom trileru "Eloise". Imao je nekoliko manjih uloga prije nego što se vratio na velika vrata serijom "The Boys" 2019. godine, u kojoj je utjelovio Kevina Moskowitza, odnosno The Deepa. Ulogu je kasnije ponovio i u animiranom spin-offu "The Boys Presents: Diabolical". Glumac je komentirao kako mu je u planu nekoliko projekata, uskoro bi se trebao pojaviti u seriji "The Land" na platformi Hulu.

Privatni život glumca je povremeno privlačio pozornost javnosti. Na početku snimanja serije "Tračerica" dijelio je stan u kvartu Chelsea s kolegom Edom Westwickom. Godine 2010. uhićen je u Teksasu zbog posjedovanja manje količine marihuane. Slučaj je riješen nagodbom koja je uključivala uvjetnu kaznu i društveno koristan rad.

Crawford svoj ljubavni život pokušava držati dalje od medija. Na početku karijere ljubio je Carrie Underwood, no zajedno su bili godinu dana. Manekenku Rachelle Goulding također je ljubio godinu dana, a Rebecca Rittenhouse, kolegica sa seta projekta "Blood & Oil", bila mu je djevojka tri godine. Nakon prekida ostali su u dobrim odnosima, a posljednjih mjeseci u vezi je s manekenkom Kelsey Merritt.