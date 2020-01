Skakao je Sanaderu po autu, a sada je završio iza rešetaka...

Prvo je 2015. skakao po automobilu Ive Sanadera (66) kad je 'ćaća' izašao iz zatvora Remetinec u Zagrebu, a sad je i sam završio u zatvoru. Riječ je o američko-ruskom influenceru Vitaliju Zdoroveckom (27).

On je proveo pet dana iza rešetaka jer se popeo na egipatske piramide kako bi snimio selfie.

Zdorovecki je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako mu noge vise s piramide u Gizi. Opisao je kako mu je boravak u egipatskom zatvoru bio pet najgorih dana u životu te da to ne želi nikome. Ipak, naglasio je da ne žali ni zbog čega.

- Riječi ne mogu opisati što sam prošao u posljednjih pet dana. Svidjelo mi se u Egiptu jer sam se popeo na piramide u Gizi. Bio sam mnogo puta u zatvoru, no ovo je bilo najgore. Vidio sam užasne stvari koje ne želim nikome. Je li vrijedilo? Je*ote, da. Napravio sam to zbog dobrog razloga i uskoro ću objaviti cijeli video da ga cijeli svijet vidi - napisao je na Instagramu.

Objavio je fotografije na kojima se vidi kako se penje na piramidu, što je zabranjeno od studenog prošle godine. Svi koje se zatekne kako se penju na piramidu bez dozvole mogu završiti mjesec dana u zatvoru ili platiti kaznu od 4000 do 40 tisuća kuna.

Njegova djevojka, Kinsey Wolanski, također voli kršiti zakone. Ona je prošlog ljeta golišava utrčala na teren u finalu Lige prvaka.

Dok je Vitaly hvalio Kinsey kako je odlična djevojka i legenda zbog utrčavanja u teren, ona je otkrila kako je uopće došlo do toga.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti' - šalila se Kinsey kojoj prekidanje utakmice nije predstavljalo problem.

Kako je rekla, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala.

- Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok - priznala je ranije.

